Bir süredir giriş ve orta segment için yeni cihazlar piyasaya süren Vivo yeni bir modelini daha tanıttı. Vivo Y35m olarak isimlendirilen bu telefon şimdilik belli başlı pazarlarda satışa sunulacak. Fiyatı ile uygun bir yol izleyen ve giriş seviyesinde yer alacak olan telefonun detaylarına bir göz atalım.

Vivo Y353m özellikleri ile neler sunuyor?

Vivo’nun yeni telefonu karşımıza 6.51 inç büyüklüğünde 720 x 1600 çözünürlüğe sahip IPS LCD bir ekranla çıkıyor. Bu ekran 60hz ekran yenileme hızı ile geliyor. Bunun yanı sıra cihaz yüzde 88.99 ekran gövde oranına sahip. Telefon kaputun altında MediaTek Dimensity 700 yonga setini barındırıyor.

Bu yonga setine 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Telefonda 15W kablolu şarj hızına sahip 5.000 mAh büyüklükte bir batarya yer alıyor. Kamera tarafında ise cihaz ikili bir arka kamera kurulumuna sahip.

Ana kamera 13 MP çözünürlük ile fotoğraf konusunda segmentinin ayarında bir deneyim vadediyor. Ana kameraya eşlik eden derinlik sensörü ise 2 MP çözünürlükte. Telefon selfieler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlükte bir ön kamera ile geliyor.

Şimdilik Çin ve Hindistan pazarında satışa sunulacak olan bu telefonun Avrupa ve Türkiye pazarına da bu yıl içerisinde gelmesi bekleniyor.

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Vivo Y35m fiyatı;

4 GB RAM + 128 GB dahili depolama – 1.399 Yuan (200 dolar)

6 GB RAM + 128 GB dahili depolama – 1.599 Yuan (230 dolar)

8 GB RAM + 128 GB dahili depolama – 1.699 Yuan (245 dolar)