Vivo geçtiğimiz günlerde Vivo X90 serisini tanıttmıştı. O günden beri Vivo’nun Vivo X90 serisinin lansmanını ne zaman yapacağı merak konusu. Bugün Twitter’da Ankit tarafından sızdırılan postere göre Vivo X90 serisinin global lansmanı 31 Ocak 2023 tarihinde yapılacak.

Vivo X90 Series Launching on 31st January Globally pic.twitter.com/CSmQwWL4sU — Ankit (@TechnoAnkit1) December 16, 2022

Ankit tarafından sızdırılan görselde Vivo X90 serisinin lansmanının yazacağı söylenmiş. Ancak lansmanda tüm modellerin tanıtılıp tanıtılmayacağı kesin değil. Vivo X90 Pro+ globalde piyasaya sürülürse tüm dünyada satılan ilk Snapdragon 8 Gen 2 destekli akıllı telefonu olacak.

İçindekiler Vivo X90 Teknik Özellikleri

Vivo X90 Teknik Özellikleri

Vivo X90, 120hz yenileme hızı, 2800 x 1260 piksel çözünürlük, %100 DCI-P3 renk gamı ​​ve 2160 hz PWM karartma sunan 6.78 inç büyüklükte kavisli OLED bir ekrana sahip. Cihaz yakın zamanda piyasaya sürülen MediaTek Dimensity 9200 yonga setinden güç alıyor. İşlemci, LPDDR5 RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilmiş. 120 W kablolu hızlı şarj desteğine sahip cihazın 4.810 mAh büyüklükte bir bataryası bulunuyor.

Vivo X90, OIS destekli 50 MP Sony IMX866 ana kameraya, 12 MP ultra geniş açılı kameraya ve 2x optik yakınlaştırmalı 12 MP telefoto ünitesine sahip. Bunun yanı sıra özçekimler ve görüntülü aramalar için 32 MP ön kameraya da sahip. Akıllı telefon aynı zamanda gelişmiş bir fotoğrafçılık deneyimi için şirketin kendi V2 ISP çipine sahip.