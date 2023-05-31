Mayıs ayı, Vivo için hem Çin’de hem de küresel pazarda bir dizi yeni akıllı telefon piyasaya sürdüğü için çok yoğun geçti. Bunlar arasında Vivo Y36, Vivo Y35m ve Vivo Y78 yer alıyor. Buna ek olarak, şirket yarın kendi ülkesinde üst seviyeye göz kırpan S17 serisini tanıtmaya hazır ve bu serinin uluslararası pazara da Vivo V29 olarak gelmesi bekleniyor. Bu gerçekleşmeden önce, Vivo Y27 olarak adlandırılan yeni bir Vivo Y serisi modeli, temel özellikleriyle Google Play Console’da görüldü. İşte yeni canavar!

Vivo Y27 Yeniden Markalanmış Bir Vivo Y36 Olabilir!

Vivo Y27 5G, Google Play Console web sitesinde V2248 model numarasıyla görüldü. Bu, cihazın yakın zamanda piyasaya sürülen Vivo Y36 5G ile aynı model numarasına sahip olduğunu gösteriyor. Yani Y27 modeli aslında Y36 5G’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabilir.

Listeleme, akıllı telefonun kaputunun altında MediaTek MT6833 yonga seti olacağını ortaya koyuyor. Bu işlemci eskiden Dimensity 700 olarak adlandırılsa da, MediaTek’in yeni adlandırma kuralı onu Dimensity 6020 olarak yeniden adlandırabilir. Bu çip, 2.2GHz hızında çalışan iki çekirdeğe ve 2.0GHz hızında çalışan altı verimlilik çekirdeğine sahip. Grafik birimi ise Mali G57 olarak karşımıza çıkıyor.

Listelemeye göre, Vivo Y27’de Dimensity 700’e 6GB RAM eşlik edecek. Bunun yanında cihaz kutudan Android 13 sürümüyle çıkacak. Akıllı telefonun diğer detayları bilinmiyor. Ancak cihaz gerçekten temelde bir Vivo Y36 5G ise, FHD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,44 inç LCD panelle gelmesini bekleyebiliriz.

Bunun yanında, kamera konusunda cihaz 50MP birincil sensöre ve arkada bir LED flaşla eşleştirilmiş 2MP derinlik lensine sahip olabilir. Özçekimler içinse ön tarafta ortaya yerleştirilmiş çentiikte 16MP’lik bir ön kamera bulunabilir.

Vivo’nun giriş seviyedeki bu cihazının fiyatı ve küresel pazar satış planları hakkında henüz bir bilgimiz yok. Bizler de Vivo’nun yeni oyuncusunu merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo Y27 nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!