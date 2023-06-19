Vivo, Vivo Y27 5G akıllı telefonunu geliştirmekte olduğu doğruydu. Ancak, cihazın resmi olarak duyurulmamış bir 4G varyantının da olduğunu iddia eden bir bilgi sızıntısı ortaya çıktı. Sızıntıyı ortaya atan Paras Guglani, cihazın temel özellikleri hakkında detaylı bilgiler sunmanın yanı sıra Temmuz ayında piyasaya sürüleceğini belirtti.

Sızıntıya göre Vivo Y27 4G, V2249 model numarasıyla gelecek ve 6.5 inç büyüklüğünde 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlüğe sahip bir ekranla donatılmış olacak. Ekran türü belirtilmemiş olsa da LCD panel olması muhtemel görünüyor.

Vivo Y27 4G’nin 4 GB veya 6 GB RAM ve 64 GB veya 128 GB depolama alanı seçenekleriyle geleceği belirtiliyor. Cihaz, önceden yüklenmiş olarak Android 13 işletim sistemiyle gelecek. Sızıntı, cihazın gücünü tam olarak belirtmese de, SoC’sinin Helio G85’e dayandığını iddia ediyor. Ayrıca 5.000 mAh bir pil de bulunacak.

Sızıntıya göre Vivo Y27 4G’nin fiyatı yaklaşık olarak 200 dolar olacak. Cihaz Temmuz ayında piyasaya sürülecek ve siyah, yeşil ve koyu kırmızı olmak üzere üç renkte sunulacak.

Yakında piyasaya sürülmesi beklenen Vivo Y27 5G’nin, Güneydoğu Asya pazarlarında yakın zamanda piyasaya sürülen Vivo Y36 5G’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olabileceği belirtiliyor. Cihazın özellikleri arasında 6.65 inç FHD+ LCD 90Hz ekran, Dimensity 6020 çipi, 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı, 5.000 mAh pil, 50 megapiksel çift arka kamera ve 16 megapiksel ön kamera yer alması bekleniyor.