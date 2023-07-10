Vivo Y27 5G’nin piyasaya sürülmesi yaklaşıyor. Ancak resmi lansman öncesinde, cihazın tasarımı ve teknik özellikleri yeni bir sızıntıda belirdi. Peki, ünlü sızıntı uzmanı Paras Guglani (@passionategeekz) tarafından paylaşılan bu görsellere birlikte bakalım.

Passionategeekz, akıllı telefonun görsellerini Twitter’da yayımladı ve hatta cihazın tüm teknik özelliklerini de paylaştı. İlk olarak tasarıma bakarsak, cihazın Star Purple (Yıldız Moru) ve Obsidian Black (Obsidyen Siyahı) olmak üzere iki renk seçeneği ile geleceğini görüyoruz. Siyah model mat bir yüzeye sahipken, mor versiyon birden fazla rengi yansıtan daha parlak bir yüzeye sahip gibi duruyor.

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Arka tarafta, çift kamera kurulumuna ve LED flaş modülüne ev sahipliği yapan büyük bir kamera adası yer alıyor. Ön tarafta ise, selfie kamerası için bir damla çentik bulunuyor. Vivo Y27 5G modeli, Full HD+ çözünürlükte ve 600 nit en yüksek parlaklık değerine sahip 6.64 inç IPS LCD panele sahip. Dahili donanım olarak, cihazın bir MediaTek Dimensity 6020 SoC ile donatıldığı ve bu işlemcinin 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile eşleşeceği bildiriliyor.

Cihazın sanal RAM genişletme özelliğini de destekleyeceği belirtiliyor. Arka tarafta 50 megapiksel ana sensör ve 2 megapiksel yardımcı sensör bulunurken, ön tarafta 8 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Diğer önemli özellikler arasında Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 işletim sistemi, IP54 derecesi ve 5.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Bu batarya, 44W hızlı şarj özelliğini destekliyor.