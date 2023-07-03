vivo, Türkiye’de üretilen ve tüketicilerin büyük beğenisini kazanan Y serisini yeni üyesi Y36 ile genişletiyor. Tüketicilerin yüksek performans, geniş depolama alanı, gelişmiş kamera ve güçlü batarya gibi beklentilerine yönelik uygun fiyatlı seçenek olarak öne çıkan Y36, 3 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla vivo’nun online satış platformu Myvivoshop.com ve Hepsiburada.com üzerinden avantajlı fırsatlarla ön satışa sunuluyor.

Android 13 işletim sistemi ve Funtouch OS 13 arayüzü üzerinden çalışan vivo Y36, Qualcomm’un Snapdragon 680 işlemcisi ile tüketicilere yüksek performans sunuyor. Geniş depolama kapasitesine sahip telefon, kullanıcıların daha fazla uygulamayı kolaylıkla kullanmasına ve aynı anda 25 uygulamayı gecikme olmadan çalıştırmasına olanak tanımak için 8GB+8GB Genişletilmiş RAM 3.0 ve Memory Booster teknolojisi ile geliyor. 256 GB depolama alanına sahip Y36’nın hafızası microSD kartla 1 TB’a kadar genişletilebiliyor.

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Y36’nın çizilmeye karşı dayanıklı 6.64 inç büyüklüğündeki delik çentikli LCD ekranı, 90Hz yenileme hızı ile kullanıcılara rahat bir izleme deneyimi sunuyor. Telefonun 16 MP ön kamerası, ışığı profesyonel bir kamera gibi toplayan 50MP arka ana kamerası ve bu ana kameraya eşlik eden 2MP derinlik sensörü bulunuyor. Telefonun makro kamerası ve bokeh kamerası ile de kullanıcılar profesyonel fotoğrafçılara taş çıkartacak.

5000mAh kapasiteli güçlü bataryasıyla kullanıcısını asla yarı yolda bırakmayan Y36, 44W FlashCharge ile priz başında bekleme derdini ortadan kaldırıyor. 44W hızlı şarj ile telefon sadece 15 dakikada yüzde 30’a kadar şarj edilebiliyor.

Telefonun yan tarafına konumlandırılan güç düğmesine gömülü parmak izi okuyucusu, hızlı tepki süresi ile güvenlik ve kullanıcı deneyimini aynı potada eritiyor.

Y36 myvivoshop.com ve Hepsiburada’da tüketicilerle buluşuyor. Y36’yı vivo’nun online satış kanalı myvivoshop.com’dan almayı tercih eden kullanıcılar, akıllı telefonun yanında 1.599 TL değerinde vivo TWS 2 ANC kulaklığa ücretsiz sahip olacak. myvivoshop.com’dan yapılan alımlarda tüketicileri ayrıca 2 yıl zorunlu üretici garantisine ek 1 yıl ekstra ücretsiz üretici garantisi ile toplam 3 yıl garanti avantajı bekliyor. Y36’yı Hepsiburada üzerinden satın alan tüketiciler ise ödemelerini 12 aya kadar taksitlendirebiliyor ve vivo TWS 2 ANC kulaklığa ücretsiz sahip olabiliyor.