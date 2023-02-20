vivo Y22s incelemesiyle karşınızdayız. Eren’in anlatımıyla dinleyeceğiniz Y22s, 4 GB/64 GB versiyonu için belirlenen 4.500 TL fiyatıyla kendi segmentini karıştıracak gibi görünüyor.

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Not: Bu videoda kullanılan vivo Y22s modeli, inceleme örneği olarak vivo Türkiye tarafından temin edilmiştir.

vivo Y22s özellikleri

Boyut: 164,3 x 76,1 x 8,4 mm

164,3 x 76,1 x 8,4 mm Ağırlık: 192 gram

192 gram Ekran: 6,55 inç HD+ IPS

6,55 inç HD+ IPS İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680 4G

Qualcomm Snapdragon 680 4G Grafik: Adreno 610

Adreno 610 Bellek: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 64 GB / 128 GB (+SD Kart)

64 GB / 128 GB (+SD Kart) Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

50 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Video: FHD 30 fps

FHD 30 fps Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Şarj: 18 Watt

18 Watt Fiyat:

4 GB / 64 GB: 4.500 TL

6 GB /128 GB: 6.150 TL