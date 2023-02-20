vivo Y22s incelemesiyle karşınızdayız. Eren’in anlatımıyla dinleyeceğiniz Y22s, 4 GB/64 GB versiyonu için belirlenen 4.500 TL fiyatıyla kendi segmentini karıştıracak gibi görünüyor.
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İçindekiler
vivo Y22s İnceleme | 5.000 TL Altı Telefon Arayanlara!
Not: Bu videoda kullanılan vivo Y22s modeli, inceleme örneği olarak vivo Türkiye tarafından temin edilmiştir.
vivo Y22s özellikleri
- Boyut: 164,3 x 76,1 x 8,4 mm
- Ağırlık: 192 gram
- Ekran: 6,55 inç HD+ IPS
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680 4G
- Grafik: Adreno 610
- Bellek: 4 GB / 6 GB
- Depolama: 64 GB / 128 GB (+SD Kart)
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Video: FHD 30 fps
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj: 18 Watt
- Fiyat:
4 GB / 64 GB: 4.500 TL
6 GB /128 GB: 6.150 TL