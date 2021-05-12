Vivo Y12s 2021 resmi olarak tanıtıldı!

Vivo Y12s 2021 modelini resmi olarak tanıttı. Çinli teknoloji devi geçtiğimiz sene tanıttığı akıllı telefonun 2021 versiyonu ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Giriş seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun teknik özellikleri de tanıtım sayesinde ortaya çıktı. Görünüşe göre Vivo, yeni cihazı ile bir önceki modele nazaran daha düşük bir performans sunacak. Zira akıllı telefon 2018 yılında piyasaya çıkan Snapdragon 439 işlemcisinden gücünü alıyor. Ayrıca akıllı telefon tasarım anlamında da oldukça giriş seviye duruyor.

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Vivo Y12s 2021 Snapdragon 439 işlemcisi ile piyasaya çıkacak!

Akıllı telefon dünyasında alternatiflerin sayısı artmaya devam ediyor. Pek çok üretici, artık her seviyeye uygun modeller getiriyor. Hatta bazı firmalar kendi ekosistemi içerisinde dahi ayrı rekabet unsurları oluşturmak istiyor. Akıllı telefon piyasasında önemli bir yere sahip olan giriş seviye cihazlarda, kullanıcılara geniş alternatif yelpazesi sunmayı başarıyor. Uygun fiyatı ile dikkat çeken bu akıllı telefonlar, yeni nesil hissiyatını kullanıcılarına minimum seviyede yaşatıyorlar. Bununla birlikte ekonomik olarak fazla gelişmemiş ülkelerde oldukça popüler olan bu cihazları, tamamen Android işletim sistemli modeller oluşturmakta. Android üreticiler arasında son dönemde yükselişe geçen Vivo da, yeni giriş seviye akıllı telefonunu tanıttı. Firma geçtiğimiz sene tanıttığı Y12s modelinin 2021 versiyonunu kullanıcılarının karşısına çıkardı. Teknik özellikleri ortaya çıkan akıllı telefon pek de “2021” yılının cihazı gibi durmuyor.

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Vivo Y12s 2021 gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 439 işlemcisinden alacak. Geçtiğimiz yılki versiyonda MediaTek yapımı Helio P35 işlemcisi yer alıyordu. Test sonuçlarına göre Helio P35 işlemcisi, Snapdragon 439‘dan üstün performans vadediyor. 2018 yılında tanıtılan iki işlemci arasında firmanın düşük performanslı olanı seçmesi biraz ilginç oldu. Giriş seviye akıllı telefon RAM ve depolama alanı konusunda da tek seçeneğe sahip olacak. Cihaz 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı ile piyasaya çıkıyor. Ayrıca akıllı telefonun içerisinde microSD kart yuvasının da olacağı ortaya çıktı. Ancak microSD kart desteğinin boyutu ile alakalı kesin bir bilgi yer almamakta. Giriş seviye akıllı telefon kutudan Android 11 tabanlı Funtouch OS 11 arayüzü ile çıkacak. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefonun tanıtımı ile birlikte tasarım detayları ortaya çıktı. Akıllı telefon giriş seviye akıllı telefonlarda görmeye alışık olduğumuz genel hatlara sahip olacak.

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Vivo Y12s 2021 damla çentikli ekran ile geliyor!

Vivo Y12s tanıtımı ile birlikte ilk görüntüleri ile ortaya çıktı. Giriş seviyeye konumlandırılan akıllı telefon genel hatları ile rakiplerine oldukça benziyor. Akıllı telefon 6.51 inçlik damla çentikli ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte, akıllı telefonun ekranı LCD HD+ panelden oluşmakta. Ayrıca akıllı telefonun çerçeve konusunda da elinin bol olduğunu söylesek yanılmış olmayız. Vivo Y12s 2021 modelinde bir adet ön kamera bulunmakta. Bununla birlikte ön kameranın değeri ise tam 8 MP. Firma rakiplerine benzer kamera modülleri ile cihazı piyasaya sürecek. Zira arka tarafta üçlü gibi görünen ama iki adet kameranın yer aldığı bir kurulum dikkat çekiyor. Bu kameralar ise sırasıyla 13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak bizleri karşılıyor. Bununla birlikte akıllı telefonun parmak izi sensörü arka tarafta yer almıyor. Firma parmak izi sensörünü cihazın yan tarafına yerleştirmeye karar vermiş. Hali hazırda pek çok akıllı telefonda parmak izi okuyucusu bu şekilde konumlanmakta.

Vivo Y12s 2021 modelinin batarya kapasitesi de belli oldu. Akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte akıllı telefon 10W‘lık şarj desteği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Hızlı şarj teknolojisinin yer almadığı akıllı telefonda ilginç bir özellik daha yer alıyor. Akıllı telefon tersine kablolu 5W’lık şarj desteğine de sahip olacak. Bu teknoloji özellikle giriş seviye telefonlarda pek var olmayan bir yenilik diyebiliriz. Micro USB girişine sahip olacak akıllı telefon, 3.5 mm‘lik kulaklık girişine de sahip. Akıllı telefon 140 dolarlık fiyat etiketi ile piyasaya merhaba diyecek. Cihaz ilk olarak Vietnam‘da satışa çıktı. İlerleyen zamanlarda diğer pazarlara da uğraması bekleniyor. Ancak bu konuda kesin tarih içeren bir açıklama yapılmadı ne yazık ki. Bakalım Vivo yeni giriş seviye akıllı telefonu ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.