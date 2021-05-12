Kamera Kıyaslama
Xiaomi Mi 11 vs Xiaomi Mi 10 kamera karşılaştırma! | Baba ve oğul
Xiaomi Mi 11 ile bir önceki nesil amiral gemisi olan Xiaomi Mi 10’u fotoğraf yönünden kıyaslıyoruz. Tripod ile aynı açılardan farklı modlarda çektiğimiz fotoğraf kıyaslamasında favorinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!
Xiaomi Mi 11 ve Mi 10 modelleri özelliklerine ve fiyatlarına göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/f3379aa1
Xiaomi Mi 11 vs Xiaomi Mi 10 kamera karşılaştırma! | Baba ve oğul
Xiaomi Mi 11 özellikleri
Boyut: 164.3 x 74.6 x 8.1 mm
Ağırlık: 196 gram
Ekran: 6.81 inç 1440 x 3200 piksel AMOLED 10 bit, 120Hz, HDR10+, 1500 nit
İşlemci: Snapdragon 888
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB
Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 5 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4600 mAh
Şarj: 55 Watt kablolu, 50 Watt kablosuz
Fiyat: 9.999 TL (128 GB) – 10.499 TL (256 GB)
Xiaomi Mi 10 özellikleri
Boyut: 162.5 x 74.8 x 9 mm
Ağırlık: gram196 g
Ekran: 6.81 inç 1080 x 2340 piksel AMOLED, 90 Hz, HDR10+
İşlemci: Snapdragon 865
RAM: 8 GB
Depolama: 256 GB
Arka Kamera: 108 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 20 MP
Batarya: 4780 mAh
Şarj: 30 Watt kablolu, 30 Watt kablosuz
Fiyat: 8.999 TL
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Kamera Kıyaslama
OPPO Reno 5 vs OPPO Reno 4 | Kamera performansı ne kadar iyileşti?
OPPO Reno 5 ile bir önceki nesil OPPO Reno 4 modellerini fotoğraf özellikleri ile kıyaslıyoruz. OPPO’nun yeni modelinde bakalım eski modele göre ne gibi geliştirmeler var.
OPPO Reno 5 ailesine göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/24ab2ef6
OPPO Reno 4 modeline göz atmak için; https://app.hps.im/d7ct/225ed013
OPPO Reno 5 vs OPPO Reno 4 | Kamera performansı ne kadar iyileşti?
OPPO Reno 5 özellikleri;
Boyut: 159,1 x 73,3 x 7,7 mm
Ağırlık: 171 gram
Ekran: 6,4 inç FHD+ AMOLED, 90Hz
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GG
Depolama: 128 GB (+MicroSD)
Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 44 MP
Batarya: 4310 mAh
Şarj: 50 Watt
OPPO Reno 4 özellikleri;
Boyut: 160,3 x 73,9 x 7,7 mm
Ağırlık: 165 gram
Ekran: 6,4 inç FHD+ OLED
İşlemci: Snapdragon 720G
Bellek: 8 GG
Depolama: 128 GB (+MicroSD)
Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
Ön Kamera: 32 MP
Batarya: 4015 mAh
Şarj: 30 Watt
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Kamera Kıyaslama
Google Kamera Nasıl Kurulur? | Mi Kamera vs GCam
Google Pixel telefonlarının kameralarının çok iyi iş başardığını, gerçeğe en yakın fotoğrafları çıkarttığını ve özellikle portre çekimlerdeki kalitesinin diğer markaların kameralarından daha iyi olduğunu çoğu Android sever biliyordur diye tahmin ediyoruz. Peki Pixel telefonlarda olan bu Google Kamerayı kendi Android telefonlarımıza da kurabiliyor muyuz? Cevap: Evet.
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İçindekiler
Google Kamera Nasıl Kurulur? | Mi Kamera vs GCam – YouTube
Google Kamera nasıl kurulur?
Öncelikle telefonunuzun Google Kameraya uyumlu olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Birçok Android telefon için Google Kamera kurulabiliyorken bazılarına kurulamıyor. Kurulamayan telefonlardan örnek vermek gerekirse Samsung kanadında Exynos işlemcili modellere Gcam yazılımını yüklemek mümkün olmayabiliyor. Snapdragon versiyonları için çalışmalar yapılsa da bu kurulumu yapmak Samsung cihazlar için zor oluyor ya da hiç olmuyor. Ayrıca Huawei telefonlar da Google servisleri olduğunda bile kurulamıyorken artık Google servislerinin de olmaması sebebiyle artık böyle bir imkan da bulunmuyor. Ancak diğer Android markalarında rahatlıkla kurulabiliyor. İlk olarak camera2api aktif olup olmadığını öğrenmeniz gerekiyor. Camera2 API Probe uygulamasını Play Store üzerinden telefonunuza kurarak Google Kamera desteği olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu uygulama telefonunuzdaki kamera hakkında detaylıca özellikleri listeleyecek. Eğer telefonunuz uygunsa, en uygun Gcam APK’sını ve Config ayarlarını bulup yükleyebilirsiniz.
En uyumlu Google Kamera nasıl bulunur?
Bu konuda kesin bir bilgi olmamakla beraber deneme yanılma yoluyla size ve telefonunuza en uygun modu bulabilirsiniz. Buradaki linke girdiğinizde karşınıza çıkan sayfada birçok Google Kamera geliştiricisi mevcut. Bunlardan bir tanesi seçip en stabil olanı indirebilirsiniz. APK olarak indireceğiniz için Bilinmeyen Kaynaklar’dan indirmeye izin vermeniz gerekiyor. Buna izin verdikten sonra artık Google Kamera kurulmuş oluyor. İndirdiğiniz APK’nın stabil ve telefonunuza uygun olmasına dikkat edin. Aksi takdirde Gcam’i kurmuş olsanız bile açılmayabilir, açılıp sürekli uygulamadan atabilir veya açılsada fotoğraf çekiğinizde çekilen fotoğrafı kaydetmemiş olabilir.
Google Kameraya uygun Config nasıl yüklenir?
Öncelikle Config nedir buna bir yanıt verelim. Config, Türkçe karşılığıyla konfigürasyon anlamına gelir ve fotoğrafın çekim esnasındaki pozlama, kontrast, Açık ve koyu tonlar, gölgeler, sıcaklık ve renk tonu, canlılık ve doygunluk gibi ayarların düzenlendiği kısımdır. Geliştiriciler tarafından nasıl birçok Google Kamera seçenekleri varsa aynı şekilde Configler de bulunur. Bu kişisel bir göz zevkidir. Kimi geliştiriciler sıcak renkler sunan yazılımlar geliştirirken kimileri ise soğuk renkler üreten yazılım geliştirir. Ek olarak daha canlı ve keskin sonuçlar alabilirken daha yumuşak ve gerçeğe yakın renkler de verebilir. Gelelim nasıl Config kurulacağına. Eğer telefonunuza uygun bir Google Kamera bulduysanız ve config dosyasını da indirdiyseniz, sıra bu Config’i Google Kamera’ya kurmaya geldi. Maddeleri teker teker uygulayalım:
- Google Kamera uygulamasını açın ve ayarlarına girin.
- Ayarların en alt tarafında bulunan yapılandırma kısmına girin.
- Karşınıza gelecek olan üç seçenekten en alttaki “kaydet” kısmına basıp herhangi bir şey (asdfg) yazın ve kaydedin.
Bu adımları yaptıktan sonra telefonunuzun dosyalar kısmına girmeniz gerekiyor. Burada İndirilenler veya Download dosyasına girin ve indirdiğiniz Config’i seçerek “Taşı” seçeneğine basın. Taşıma işlemini yine telefonunuzun Dosyalar kısmında;
- Depolama>Gcam>Configs7 dosyası içine bırakın.
- Google Kamerayı açın.
- Uygulamayı açtıktan sonra kamera değiştirme denklanşör ve fotoğraflar kısmının arlarında bulunan siyah noktaya iki kere basın.
- Karşınıza Choose Config kısmı gelecek. Buradaki seçeneklerden indirdiğiniz Config’i seçin ve uygula (restore) seçeneğine basın.
Google Kamera kendini yeniden başlatacak ve artık indirdiğiniz Config’te GCam’e uyumlu bir hale gelmiş olacak.
Biz videoda kullandığımız telefonlar olan Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 NFC için Google Kamerayı buradan, Config dosyasını da buradan indirdik. Eğer siz de bu telefonları kullanıyorsanız bu linklerden faydalanabilirsiniz. Ek olarak başka Xiaomi telefonları kullanıyorsanız buradaki linkten kendi telefonunuza uygun olanı indirebilirsiniz.
Eğer Xiaomi’den başka bir Andriod marka telefon kullanıyor iseniz buradaki linkten Google Kamera APK’larına ulaşabilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 NFC’ye Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/fd8b9514 Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 NFC’ye Trendyol üzerinde göz atmak ve satın almak için; https://ty.gl/sr7vxv5mh
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Kamera Kıyaslama
Samsung Galaxy A52 mi yoksa Xiaomi Mi 11 Lite mı daha iyi fotoğraf çekiyor?
Samsung Galaxy A52 ve Xiaomi Mi 11 Lite, hakkında en çok soru aldığımız ve ülkemizde çok beklenen iki akıllı telefon modeliydi. Bu telefonlar nihayet ülkemizde satışa çıktı. Fakat kafalarda hala bir soru var “Hangisi Daha İyi Fotoğraf Çekiyor?”. Sizin için bu soruyu cevaplamaya çalıştığımız videomuzda, Eray, Eren ve Dilşah bir araya gelerek; 2 cihazla da aynı koşullarda fotoğraflar çektiler. İki cihazın fotoğraf performansını irdelediğimiz videomuz, umuyoruz ki kafanızdaki soru işaretlerini gidermeye yardımcı olacaktır.
Kıyaslamalarımız arasındaki detaylara geçmeden önce, sizin de kendi kıyaslamanızı yapabilmeniz adına, iki cihazla da çektiğimiz fotoğrafların Drive linkini buraya bırakalım.
Samsung Galaxy A52 ve Xiaomi Mi 11 Lite’ın HepsiBurada üzerindeki güncel fiyatını kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Galaxy A52 ve Xiaomi Mi 11 Lite’ın Trendyol üzerindeki güncel fiyatını kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz.
İçindekiler
Yoğun güneş ışığıyla Xiaomi Mi 11 Lite daha iyi baş ediyor
Yoğun güneş ışığı altında maalesef Galaxy A52 bir miktar afallıyor. Buna karşılık Xiaomi Mi 11 Lite yoğun ışık altında bile, herhangi bir patlama yaşamadan stabil fotoğraflar çekebiliyor. Fakat A52’nin öne çıktığı noktaysa, renkler. Konu renklere gelince A52, özellikle yeşil tonları çok güzel bir şekilde aktarmayı başarıyor. Üstelik kompozisyon ne kadar karmaşık olsa bile. Eğer sıklıkla doğa fotoğrafı çekecekseniz; bu noktada Galaxy A52 bir nebze öne geçiyor diyebiliriz. Fakat Mi 11 Lite da manzara çekimlerinde detayları daha başarılı bir şekilde sunabiliyor. Fotoğrafa yaklaştığınız zaman aradaki farkı görebilmeniz zor değil.
Fotoğraf performansı, birçok kişinin akıllı telefon seçimindeki en önemli kriterlerden biri. Durum böyle olunca da, sizleri cihazların fotoğraf performansı konusunda aydınlatmaya çalışıyoruz. Fakat yine de, Galaxy A52 ve Mi 11 Lite için bariz bir şampiyon belirleyebilmek mümkün değil. 2 cihaz da, farklı ışık koşulları altında ve farklı kompozisyonlarda birbirlerine karşı üstünlük sağlayabiliyor. Bu noktada, cihazlardan birisi fotoğraf performansı noktasında daha iyi diyemiyoruz.
Samsung Galaxy A52 Başlıca Teknik Özellikler:
Ekran
6.5 inç Full HD+ Super AMOLED 90 Hz ekran
İşlemci ve Ram
Snapdragon 720G 4G işlemci
4 GB / 6 GB / 8 GB RAM seçenekleri
128 GB / 256 GB depolama alanı seçenekleri ve microSD kart desteği
Kamera
64 MP Sony IMX682 ana kamera, 12 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörleri, 32 MP çözünürlüklü ön kamera
25W hızlı şarj desteğiyle 4500 mAh batarya (Kutudan 15W adaptör çıkıyor)
IP67 sertifikası,
NFC,
Stereo hoparlör,
Android 11
Xiaomi Mi 11 Lite Başlıca Teknik Özellikler:
Ekran
6.55 İnç AMOLED 1080×2400 (FHD+) Piksel 402 PPI
10bit (8 bit+2 bit FRC) Renk Derinliği
Corning Gorilla Glass 5
84.96 % ekran gövde oranı
İşlemci
CPU:Qualcomm® Snapdragon 732G
GPU: Qualcomm® Adreno™ 618
MIUI 12, Android 11
BATARYA 4250mAh batarya 33W destekli hızlı şarj
Kamera
64MP ana kamera OIS YOK f/1.79, 6 katmanlı lens
8MP geniş açı kamera 119° derece , f/2.2
5MP telemakro kamera f/2.4 (3cm-7cm)
4K | 30fps 1080p | 60fps 720p ve 1080p | 30fps Ağır çekim video: 120fps | 1080p/720p
16MP f/2.45 ön kamera1080p | 30fps, 720p | 120fps
Ses
Stereo hoparlör
3.5mm jak yok
ve Bluetooth 5.1
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