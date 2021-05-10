Honor Play 5 serisinin tanıtım tarihi belli oldu!

Honor Play 5 serisi ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Huawei bünyesinden ayrıldıktan sonra biraz geri planda kalan Honor, yeni cihazlarla piyasada var oluşunu sürdürmek istiyor. Orta seviye rekabetine yeni ürünler kazandıracak firmanın, Play 5 serisinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Merakla beklenen akıllı telefon serisi 18 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte iddialara göre seride bir adet de Pro model yer alacak.

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Honor Play 5 serisi 18 Mayıs tarihinde tanıtılacak!

Akıllı telefon dünyasında orta seviyede rekabet kıyasıya sürüyor. Fiyat performans odaklı akıllı telefonların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu rekabete cihaz çıkaran firmalar arasında Honor da yer alıyor. Huawei‘nin alt kuruluşu olarak teknoloji hayatına başlayan firma, özellikle fiyat performans bakımından çıkardığı kuvvetli cihazlar ile adından uzun bir süre söz ettirmişti. Ancak zamanla bu etkinin azalması ve Çinli rakiplerinin daha agresif olması ile firma biraz geri planda kaldı. Son olarak da Huawei bünyesinden ayrılan Honor, piyasadaki varlığını sürdürmek istiyor. Çalışmalara başlayan akıllı telefon üreticisi, Play 5 serisi ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Orta seviyede yer alacak olan akıllı telefon serisi, yakında piyasaya çıkacak. Firma Weibo üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte akıllı telefon serisinin tanıtım tarihini de duyurdu. Honor Play 5 serisi 18 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.

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Orta seviye akıllı telefon rekabetinde öne çıkmak isteyen akıllı telefon serisi, 5G özelliğine sahip olacak. Serinin baz modelinin tasarım detayları daha önceden ortaya çıkmıştı. Teknik özellikleri de aynı şekilde ortaya çıkan Honor Play 5 modeli MediaTek işlemci ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefonun gücünü Dimensity 800U işlemcisinden alacağı iddia ediliyor. Özellikle 5G‘nin yaygınlaşması ile birlikte de bu işlemciyi pek çok modelde görür olduk. Akıllı telefon ile alakalı RAM ve depolama alanı bilgileri henüz ortaya çıkmadı. Bununla birlikte serinin Pro modelinin nereye konumlandırılacağı da belli değil. Firmanın Pro modeli de orta seviye rekabetine dahil edeceği gelen bilgiler arasında. Teknik özellikleri belli olmayan Pro modelinin orta üst seviye akıllı telefon rekabetinde yer alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Bununla birlikte baz model olan Honor Play 5 modelinin tasarım detayları belli oldu.

Honor Play 5 modeli damla çentik ile geliyor!

Honor Play 5 modeli ile alakalı bazı tasarım detayları ortaya çıktı. İlk olarak Weibo’dan tanıtım gününü duyuran Honor, yayınladığı poster ile cihazı resmi ağızdan ilk kez gösterdi. Tasarım detayları kesinleşen akıllı telefon 6.53 inçlik FullHD+ ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte ekran OLED panele ve damla çentikli tasarıma sahip olacak. Bir adet ön kamerası bulunan akıllı telefonun, sensör özellikleri belli olmadı. Bununla birlikte cihazın arka tarafında dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Bu kameralar sırasıyla, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve yine 2 MP makro sensörü olarak bizleri karşılayacak. Öte yandan bu tasarım detaylarının Honor Play 5 Pro modelinde de yer alacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte akıllı telefon üzerinde herhangi bir parmak izi okuyucu sensörü gözükmüyor. Bu yüzden cihazın parmak izi sensörüne ekran altında yer verme ihtimali oldukça yüksek. Akıllı telefon 7.46 mm‘lik inceliğe sahip olacak. Ayrıca akıllı telefonun ağırlığı tam 179 gram.

Batarya kapasitesi de belli olan akıllı telefon, biraz küçük sayılabilecek bir pil ile piyasaya çıkacak gibi gözüküyor. İnce bir yapıya sahip olacak Honor Play 5 modeli 3800 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Özellikle 4000 mAh ve üzeri pil kapasitelerini görmeye alıştığımız şu günlerde bu kapasite kullanıcılar tarafından da az karşılanabilir. Ayrıca akıllı telefonun 67W‘lık hızlı şarj desteğine de sahip olacağı iddia ediliyor. Firmanın bu konuda kendi teknolojisini mi yoksa Huawei yapımı SuperCharge teknolojisini mi kullanacağı henüz belli olmadı. Fiyatı belli olmayan akıllı telefon, 18 Mayıs‘ta piyasaya giriş yapacak. Firma görünüşe göre tanıtımda sadece Play 5 serisini gösterecek. Zira firmanın diğer cihazları ile alakalı resmi bir duyuru henüz ortaya çıkmadı. Bakalım Honor, Play 5 serisi ile birlikte yeniden ön plana çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.