Telefon sektöründe farklılık yaratmaya devam eden vivo, uzun bir süredir konuşulan Vivo Y100 modeli ile karşımıza çıktı. Renk değiştiren yapısı ile dikkatleri üzerine çeken bu telefon sunduğu özellikler ile de rakiplerine göz dağı vermeyi başarıyor. Şimdilik Çin ve Hindistan pazarında satışa sunulacak olan bu telefonun özelliklerine gelin yakından göz atalım.

Telefonda bizleri 6.38 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemli AMOLED ekran karşılıyor. Bu ekran 1300 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Kaputun altına baktığımızda ise MediaTek Dimensity 900 yonga setini görüyoruz. Fiziki olarak 8 GB RAM ile gelen telefon yazılım ile ekstra 8 GB RAM daha sunabiliyor.

Telefonda OIS destekli 64MP arka kamera, 2MP derinlik ve 2MP makro kamera yer alıyor. Ayrıca 16MP ön kamera da bulunuyor. Pacific Blue ve Twilight Gold sürümleri, rengi değiştirmek için güneş ışığı ve diğer Yapay UV ışınları kaynaklarıyla etkileşime giren Color-Changing Flourite AG Glass tasarımına sahip.

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Telefon, 30 dakikada %60’a kadar şarj olabilen 44W FlashCharge hızlı şarj desteğine sahip 4.500 mAh pil ile kutusundan çıkıyor. 300 dolardan satış sunulacak olan bu telefonun Türkiye pazarına da önümüzdeki aylarda gelmesi bekleniyor.

İçindekiler vivo Y100 özellikleri

vivo Y100 özellikleri

6.38 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlüğünde 90 Hz tazelemli AMOLED ekran

Sekiz Çekirdekli (2 x 2.4GHz Cortex-A78 + 6 x 2GHz Cortex-A55 CPU) MediaTek Dimensity 900 6nm işlemci

Mali-G68 MC4 GPU

8GB LPDDR4x RAM

128GB UFS 3.1 depolama

microSD ile genişletilebilir bellek

f/1.79 diyafram açıklığına sahip 64MP kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik ve 2MP makro kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü

Boyutlar: 158,91×73,53×7,73mm

Ağırlık:181g

5G NSA (n77/n78) / SA (n1/n3/n8/n28A/n77/n78), Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz /5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/Beidou, USB Type-C

44W hızlı şarjlı 4500mAh kapasiteli batarya