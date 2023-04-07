Vivo, Vivo X90 serisini geçtiğimiz yılın Kasım ayında Çin’de tanıtmıştı. Yeni bir sızıntı, şirketin iç pazarda Vivo X90 ailesine yeni bir üye eklemek için hazırlanabileceğini ortaya koyuyor. Cihazın yaklaşmakta olan Dimensity 9 serisi yonga seti ile donatılacağını ortaya koyuyor. Vivo X90S olarak isimlendirilecek olan telefona gelin yakından bakalım.

Çin’de ve küresel pazarda bulunan Vivo X90 ve X90 Pro şu anda en güçlü MediaTek çipi olan Dimensity 9200 tarafından destekleniyor. Sızıntıları ile ünlü isim Digital Chat Station’a göre, markanın bir sonraki X serisi telefonunun adı Vivo X90S olacak ve yakında çıkacak olan Dimensity 9200 Plus yonga seti ile donatılacak.

Dimensity 9200 Plus, D9200’ün hız aşırtmalı bir versiyonu gibi görünüyor. Digital Chat Station, performansının şu anda Qualcomm’un en güçlü yongası olan Snapdragon 8 Gen 2’den daha iyi olacağını iddia ediyor. D9200, AnTuTu kıyaslamalarında yaklaşık 1.250.000 puan alıyor. Digital Chat Station, yaklaşmakta olan Dimensity 9200 Plus’ın aynı kıyaslama platformunda 1.350.000’e ulaşabileceğini iddia etti.

İlginizi Çekebilir: Vivo X Fold 2 Özellikleri Ortaya Çıktı! Yeni Kral Geliyor!

Vivo X90S’nin D9200+ yongasıyla geleceği söylense de, bu özelliği sunan ilk telefon olmayacak. Digital Chat Station’ın önceki sızıntıları, iQOO’nun iQOO Neo 8 ve Neo 8 Pro’yu Mayıs ayında Çin’de piyasaya süreceğini ortaya çıkardı. Vanilya modelinin Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile geleceği söylenirken Neo 8 Pro , Dimensity 9200 Plus yonga setine sahip ilk telefon olacak. Bu nedenle, Vivo X90S’nin Çin’de Mayıs sonunda veya Haziran’da piyasaya sürülebileceği anlaşılıyor.

Şu anda, Vivo X90S’nin diğer teknik özellikleri hakkında bilgi yok. Bakalım bu merakla beklenen telefon Türkiye pazarına giriş yapacak mı yoksa sadece Çin’e özel mi olacak?