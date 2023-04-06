Vivo, yeni katlanabilir akıllı telefonu Vivo X Fold 2’yi, ilk dikey katlanabilir telefonu Vivo X Flip ve yeni tablet modeli Vivo Pad 2 ile birlikte bu ayın sonunda Çin’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station tarafından yapılan bir sızıntıya göre, Vivo X Fold 2 teknoloji meraklılarını memnun edecek bazı etkileyici özelliklerle gelecek. Vivo katlanabilir telefon pazarında Samsung’a diz çöktürmeye geliyor!

İşte Vivo X Fold 2 Özellikleri!

Yaklaşmakta olan Vivo X Fold 2, 8.03 inç boyutlarında ve 2160 x 1916 piksel çözünürlüğe sahip katlanabilir bir E6 AMOLED ekrana sahip olacak. Bu katlanabilir ekran aynı zamanda 120Hz yenileme hızı ve 1800 nit tepe parlaklık değeri ile gelecek. Ek olarak, akıllı telefon 2520 x 1080 piksel çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve 1600 nit tepe parlaklığına sahip 6.53 inç boyutlu E6 AMOLED kapak ekranına sahip olacak.

Cihazın ortaya çıkan görselleri, daha ergonomik bir kullanım yaratmak amacıyla cihazın kapak ekranının kavisli bir yapıya sahip olduğunu gösteriyordu. Bu sayede cihazı kontrol etmek çok daha kolay olacak ve aynı zamanda cihazın görünümü de iyileşmiş olacak.

Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, LPDDR5x RAM ve UFS 4.0 depolama alanı ile birlikte Vivo X Fold 2’ye güç verecek. Depolama açısından cihazın 12GB RAM ve 512GB dahili depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Bunların oldukça cömert donanım özellikleri olduğunu görüyoruz.

Vivo X Fold 2’nin Android 13 üzerine kurulu OriginOS işletim sistemiyle geleceği bildiriliyor. Katlanabilir telefonun ayrıca 120W kablolu şarjı ve 50W kablosuz şarjı destekleyecek 4800mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Vivo’nun yeni katlanabilirinin pil konusunda da çok etkileyici özelliklerle donatıldığını görüyoruz.

Daha önceki raporlara göre, Vivo X Fold 2’nin arkasında 50MP çözünürlüklü Sony IMX866 sensörlü ana kamera, 12MP çözünürlüklü Sony IMX663 sensörlü ultra geniş açı kamerası ve yine bir 12MP çözünürlüklü Sony IMX663 sensörlü telefoto kamerası ile harika bir kamera kurulumu olacak.

Cihazın, Vivo X Fold Plus’ta görülen 16 megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası ve kapak ekranında bir başka 16 megapiksel kameraya sahip olmaya devam etmesi muhtemel. Cihaz ayrıca gelişmiş fotoğrafçılık ve videografi yetenekleri için Vivo V2 görüntü sinyal işlemcisi özelliğine de sahip olacak.

Bu özellikleriyle katlanabilir telefon pazarında Vivo’nun Samsung’a gözdağı verdiğini söylemek mümkün. Her ne kadar Samsung pazara ilk adım atan üreticilerden biri olsa da, boynuz kulağı geçmiş durumda ve Vivo da artık katlanabilir telefon pazarında sözü geçen oyunculardan biri haline geldi.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bu hamleye nasıl bir cevap verecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!