Vivo’nun X90S akıllı telefonunun Çin’de yarın piyasaya sürüleceği resmi olarak doğrulandı. Lansmandan önce, sızdırılan tanıtım görüntüleriyle telefon hakkında bazı detaylar ortaya çıktı. Vivo X90S, mevcut Vivo X90 serisinin standart, Pro ve Pro+ modellerinin ardından dördüncü varyantı olacak. İşte AnTuTu’nun performans canavarı Vivo X90s!

Vivo X90S Her Şeyiyle Harika!

Sızdırılan tanıtım görüntülerine göre, Vivo X90S Camgöbeği renginde sunulacak. İnce tasarımıyla dikkat çeken telefon, arka panelinde çıkıntılı bir dairesel kamera modülüne sahip. Kenarları hafif kavisli ve merkeze hizalanmış bir delikli ekrana sahip. Ekranın çerçeveleri de oldukça ince tasarlanmış. Kamera modülünün altında Xtreme Imagination yazan yatay bir şerit bulunuyor. Ayrıca, telefonun Zeiss ayarlı kamera optiklerine ve T* kaplamaya sahip olduğu da doğrulandı.

Sızdırılan tanıtım görüntüleri, Vivo X90S’in temel özellikleri hakkında bilgi vermiyor. Ancak daha önce ortaya çıkan AnTuTu performans testi sonuçları ve e-ticaret sitesi listelerine göre, telefon 12GB RAM ve 256GB veya 512GB depolama seçenekleriyle sunulacak. X90S’in, standart X90 modelinde bulunan Dimensity 9200 işlemcisinin geliştirilmiş bir versiyonu olan Dimensity 9200+ işlemci ve en yeni WiFi-7 bağlantısıyla güçlendirilmesi bekleniyor.

TENAA sertifikasına göre Vivo X90S, 6,78 inç kavisli AMOLED ekranıyla FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak. 4,810mAh pil kapasitesiyle birlikte 120W hızlı şarj desteği sunması bekleniyor. Oldukça güçlü özelliklerle karşımıza çıkan Vivo X90S, piyasanın yeni kralı olabilir.

Hatırlatmak gerekirse, cihaz daha önceden AnTuTu performans testinde görüntülenmiş ve 1.300.000 üzerindeki skoruyla Android dünyasının performans kralı olmuştu. Yeni canavar hakkında tanıtımda daha fazla şey öğreneceğiz. Vivo’nun yeni canavarını görmek için sabırsızlanıyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce X90S neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!