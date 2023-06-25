Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, amiral gemisi Xiaomi ve Redmi serileri için MIUI 14.1 adını taşıyan bir ara sürüm güncellemesi yayınlayacağını duyurdu. Çinli kaynaklara dayandırılan haberlere göre şirket, MIUI 15’in geliştirilmesine odaklanırken, rakiplerinin gerisinde kalmamak ve cihazlarını Android 14’e güncelleme konusunda kullanıcılarına memnun etmek amacıyla bu güncellemeyi sunmaya karar verdi.

MIUI 14.1 ile Android 14 Geçişi Başlıyor!

MIUI 14.1’in en önemli özelliği, Android 14 tabanlı yeni bir sürüm olacak olması. Bu, Xiaomi ve Redmi kullanıcıları için sevindirici bir haber. Zira kullanıcılar bir süredir cihazlarında en son Android sürümünü bekliyorlardı. Güncelleme, sadece Xiaomi 13, 13 Pro, 13 Ultra, Redmi K60 ve K60 Pro (ülkemizde bu modeller POCO F5 serisi olarak satılıyor) modelleri için mevcut olacak ve Ağustos ile Kasım 2023 arasında aşamalı olarak dağıtılmaya başlanması planlanıyor.

Ayrıca, Xiaomi’nin MIUI 14.1’i yayınlama kararının itibarını korumak için bir adım olduğu düşünülüyor. Şirket müşterilerin Android 14 için uzun süre bekleyerek hayal kırıklığına uğramasını istemiyor. Eğer Xiaomi, cihazlarını Android 14’e güncellemek için MIUI 15’i beklemiş olsaydı, en erken 2024 yılında bu sürüm cihazlara gelebilecekti ve olumsuz geri bildirimlerle karşılaşılacağı kesindi. Xiaomi, bir ara güncellemeyle müşterilerine en son teknolojiyi ve güncellemeleri sunma konusundaki kararlılığını gösteriyor.

Xiaomi topluluğu, yaklaşan güncellemeyle ilgili heyecanını dile getiriyor. Birçok kişi, MIUI 14.1’in getireceği yeni özellikleri ve iyileştirmeleri merakla bekliyor. Xiaomi, düzenli güncellemelerle yüksek kaliteli akıllı telefonlar sunma konusunda iyi bir üne sahip. Bu güncelleme, markanın müşterilerine olan bağlılığını bir kez daha gösteriyor.

Sonuç olarak, Xiaomi’nin amiral gemisi Xiaomi ve Redmi serileri için MIUI 14.1’i yayınlama kararı, kullanıcıları için memnuniyet verici bir adım. Bu güncelleme, cihazlara en son Android sürümünü getirecek.

Bu, Xiaomi’nin müşterilerine zamanında güncellemeler ve en son teknolojiyi sunma konusundaki kararlılığını ortaya koyduğunu gösteriyor. Dağıtımın önümüzdeki aylarda başlamasıyla birlikte Xiaomi ve Redmi kullanıcıları, MIUI 14.1’in cihazlarına getireceği yeni özellikleri ve geliştirilmiş performansı heyecanla bekleyebilirler.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Güncelleme alacak modellerden birine sahip misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!