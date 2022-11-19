Son birkaç gündür Vivo X90 serisi internette dolaşıyor. Cihazın üzerinde çalışılıyor ve bir süre daha resmi olarak yayınlanmayacak. Şimdiye kadar, Vivo X90 akıllı telefon ailesi sayısız render ve sızıntıya konu oldu. Bu render ve sızıntılardan sonra yaklaşan Vivo X90 serisinin bazı özellikleri resmi olarak doğrulandı. Artık güvenebileceğimiz bazı bilgilere sahibiz.

Vivo, serideki Vivo X90’ın 120W’a kadar kablolu hızlı şarj desteği getireceğini resmen onayladı. Ayrıca Çinli marka, kullanıcıların iki farklı ekran arasında seçim yapma seçeneğine sahip olacağını da söyledi: Samsung E6 ve BOE Q9 ekran. Her iki ekran da 2.160 Hz yüksek frekanslı PWM karartmayı destekleyecek. Resmi teaserlar ayrıca cihazın son zamanlarda sızdırılan görüntülerle uyumlu genel görünümünü de ortaya koyuyor.

Cihazın Geekbench listesi, MediaTek Dimensity 9200 yonga seti tarafından destekleneceğini onayladı. 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri ile 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama yapılandırmalarıyla sunulacak. Cihaz, 20:9 en boy oranıyla 1260×2800 piksel çözünürlüğe sahip 6.78 inçlik bir OLED panele sahip olacak. Ayrıca, güvenlik için bir ekran içi parmak izi tarayıcı ile gelecek.

Kameralara gelince; Vivo X90, 50 MP Sony IMX758 ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 12 MP telefoto lens ile üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak.