Vivo X60 serisi, ekran detaylarıyla görüntülendi!

Vivo X60 serisi, bu hafta pek çok sızıntı ile adını duyurdu. Cihazlar, 28 Aralık tarihinde bir lansman ile kullanıcılara tanıtılacak. Geçtiğimiz gün çıkan sızıntılarda, yeni serinin Zeiss ortaklığı ve ultra stabilizasyon teknolojisi ile geleceğini öğrenmiştik. Ayrıca telefonların Samsung‘un en yeni yonga seti olan Exynos 1080 ile geleceği de Geekbench‘te görüntülendi. Şimdi ise X60 serisinin ekran detayları ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir: Vivo X60, Exynos 1080 ile Geekbench’te görüntülendi!

reklam

Vivo X60 serisi, hangi ekran özellikleri ile gelecek?

Digital Chat Station tarafından Weibo‘da yapılan paylaşımda Vivo X60 serisinin ekran özellikleri görüntülendi. Cihazlar 6,56 inçlik Samsung E3 OLED panel kullanacak. Ekranın ortasında kamera için bir delik bulunacak. Telefonların ekranı 120 Hz ekran tazeleme hızına ve 1080p+ çözünürlüğe sahip olacak. X60, düz bir ekran kullanırken X60 Pro ve X60 Pro Plus, kavisli bir ekran kullanacak. Cihazların birinci sınıf ve amiral gemisi düzeyinde ekranlarının olduğu görülüyor. Ekranların ekran/gövde oranı ise oldukça yüksek ve telefonun alt tarafında oldukça ince bir çerçeve olduğu söylenebilir.

Bazı spekülasyonlara göre X60, 7,3 mm inceliğinde olacak. Bu da onu 7,4 mm inceliğindeki iPhone 12 Mini‘den daha ince bir telefon haline getiriyor. Eğer sızıntılar doğru ise dünyanın en ince 5G akıllı telefonu X60 olacak. Vivo‘nun yeni telefon ailesi, şirketin yeni arayüzü olan OriginOS ile desteklenecek. 28 Aralık tarihinde gerçekleşecek lansmanda cihazlar hakkında daha detaylı bilgilere ulaşacağız.