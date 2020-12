Vivo X60 serisi, ekran detaylarıyla görüntülendi!

Samsung, merakla beklenen yeni işlemcisi Exynos 2100 için ilk resmi duyuruyu yaptı ve tarihi verdi. Şirket, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşıma göre yeni işlemcisini yeni yılın başında tanıtacak.

Güney Kore merkezli teknoloji devi gelecek nesil amiral gemisi akıllı telefonlar için geliştirdiği yonga seti ile ilgili yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Şirket, yaptığı paylaşımda “Yepyeni bir Exynos geliyor” ifadesine yer verdi ve yeni yonga setinin 12 Ocak 2021 tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Ayrıca yeni işlemci ‘Exynos 2100’ adıyla piyasaya sürüleceği ifade edildi.

Samsung, bu zamana kadar Exynos yonga setlerinin Snapdragon yonga setlerine göre daha düşük performans göstermesi yüzünden tepki toplamıştı. Şirket, bu sebeple yepyeni bir mobil yonga seti geliştirmeye odaklandıklarını açıklamıştı. Basına sızan bilgilere göre Samsung Exynos 2100 işlemcisi, Snapdragon 888 ve A14 Bionic gibi 5 nm fabrikasyon süreciyle üretilecek.

