Akıllı Telefonlar
Vivo X51 İnceleme | Kameranın telefonu var!
Vivo X51, ülkemizde satışa sunduğu özellikler bakımından ve fiyatıyla dikkat çeken modellerden birisi oldu. Gimball OIS destekli kamerasıyla adından sıkça bahsedilen Vivo X51’i bir süredir deneyimliyorum ve bu deneyimleri sizlerle paylaşmak istedim.
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Kameranın telefonu var
Vivo X51 İnceleme | Kameranın telefonu var! – YouTube
Vivo X51, ön tarafa baktığımızda iki taraftan eğimli bir ekran yapısına sahip. Bu ekranda ön kamera sol üst tarafta delik olarak karşımıza çıkıyor. Ekran çerçevelerinin az olması ve kavisli ekranı sayesinde neredeyse çerçeve yok hissi uyandırıyor. Ekran kasası alüminyumdan oluşuyor. Parlak yüzeyi sayesinde şık bir görüntü oluşturuyor. Arka tarafa baktığımızda ise Mavi ve Gri renklerinin karışımı olan bir renk ve Vivo bu rengi ALFA GRİ olarak adlandırıyor. Son zamanların modası olarak Vivo da kamera paketini sol üst tarafa yerleştirmiş. İki katmanlı bir çıkıntıya sahip kamera dizaynı mevcut.
%92 ekran-gövde oranı sunan model 6.56 İNÇ Samsung yapımı Amoled bir ekrana sahip. Bu ekran 1080×2376 piksel FHD+ 398 PPI çözünürlük sunuyor. 90 Hz ekran tazeleme ve 180Hz ekran dokunmatik örneklemesine sahip.
Performansta işlemci olarak Qualcomm Snapdragon 765G 5G destekli işlemcisi kullanılmış. Grafik biriminde ise Adreno 620 var. Bu işlemciye LPDRR4X mimarisine sahip 8GB RAM eşlik ediyor. Hafızası ise 256 GB.
4315 MAH pile sahip pil gün boyu yetiyor. Vivo FlashCharge sayesinde 33W hızlı şarj ile 30 dakikada %57 dolum yapabiliyor. Beni gün içerisinde hiç sıkıntıysa sokmadı hatta memnun etti diyebilirim.
Vivo X51’in en can alıcı noktası kamerası; 48 MP lik F/1.6 diyaframlı Sony IMX598 Sensör kullanan Gimball OIS destekli bir ana kameraya sahip. İkinci kamera ise 8MP çözünürlüğünde f/2.46 diyafram açıklığına sahip makro ve 120 derecelik geniş açı kamerası, üçüncü kamerası 8MP lik 5x optik zoom 60x dijital zoom yapabilen persicope kamerası, dördüncü kameras f/2.2 diyaframa 13MP lik telefoto kamerası. Ön tarafta ise 32MP f/2.45 diyaframlı selfie kamerası mevcut. Video konusunda ise 1080 30fpste 0.6x geniş açı çekebiliyorken 1080 60fps ve 4k 60fps te 2x ten 10x e video çekim destekliyor.
9000TL ye satılan bir telefon olarak sunduğu özellikler bakımından f/p oranının düşük olduğunu düşünüyorum. Bu fiyatlara çıkıldığından insanlar daha fazla özelliklere sahip olmak istiyorlar. Özellikle işlemci olarak amiral seviyesinden bir işlemci olabilirdi. Piyasadaki dolaşan haberlere göre de Vivo Türkiye’nin fiyatlar konusunda bir güncelleme yapacağı konuşuluyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 21 gelmeyecek mi?
Samsung’un Note serisini veya S Pen kalemini sonlandıracağı söylentileri uzun yıllardır ortada dolaşıyordu. S Pen söylentisi doğruluk kazandı da diyebiliriz. Çünkü yeni tanıtılan Galaxy S21 Ultra modeli S Pen desteği sunuyor olsa da S Pen ile birlikte gelmiyor. Son günlerde Samsung’un bu gelişme ile aynı doğrultuda olacak şekilde, Note serisini sonlandıracağı söylentileri de tekrardan canlandı. Yani çeşitli kaynaklar tarafından, yeni bir Galaxy Note 21 modelini göremeyeceğimiz söyleniyor.
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Çünkü sosyal medyada bazı güvenilir kaynaklar, bu şekilde iddiaları içeren paylaşımlar yaptılar. Tabii Note serisinin sonlanması gibi bir durum, Samsung açısından oldukça kritik bir karar olacaktır. Zira Stylus (S Pen) sebebiyle bu modelleri tercih eden çok fazla insan olduğu bir gerçek.
Fakat Galaxy S21 Ultra gibi bir model ile Samsung, S Pen kullanmak için insanların Note serisi bir telefona muhtaç olmadıklarını göstermiş oldu. Yani Galaxy S21 Ultra, her ne kadar S Pen ile birlikte gelmiyor olsa da henüz tanıtılmamış bir model olan Galaxy Note 21’in yerini doldurdu denilebilir. Hatta bu yıl içerisinde daha gelişmiş özelliklerle gelmesi beklenen bir S Pen Pro da söz konusu.
Peki bu yıl Galaxy Note 21 tanıtılmazsa, onun yerini ne dolduracak?
DisplaySearch’ten Ross Young, bu sorunun cevabını tahmin etmeye çalışıyor ve bizlere Galaxy Note 20 FE (Fan Edition) şeklinde özel bir versiyonun gelebileceğini söylüyor. Buna benzer bir durumu Galaxy S20 ailesinde 2020 yılının sonlarında görmüştük ve karşımıza Galaxy S20 FE çıkmıştı.
Buna ek olarak Samsung’un Note 21 şeklinde bir modeli getirmeyecek olmasının, Galaxy S21 Ultra satışlarını oldukça olumlu etkileyeceği hatta bu cihazın satışlarının Note serisinin önüne geçebileceği de düşünülüyor. Samsung’un bu dönemde satışlarını artırmak adına somut hamleler yaptığı da göz önüne alınırsa, tüm bu fikirler ve tahminler birbirleriyle uyuşuyor diyebiliriz.
Hatta Samsung’un geliştirmekte olduğu yeni katlanabilir modeli Galaxy Z Fold 3’ün de S Pen desteği ile geleceği söyleniyor. Bu da yine Note serisine olan ihtiyacı azaltacak bir gelişme olarak tüm bunları destekliyor.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus 9 ve 9 Pro, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Ekim 2020‘den bu yana, yaklaşmakta olan OnePlus 9 serisi akıllı telefonlar hakkında pek çok sızıntı kademeli olarak ortaya çıktı. Son raporlara göre yeni seri, OnePlus 9 Lite, OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro olmak üzere üç telefondan oluşacak. Bugün ise Çinli bir sızıntıcı, OnePlus 9 serisi hakkında bazı önemli teknik detayları paylaştı.
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OnePlus 9 serisi hakkında neler ortaya çıktı?
Sızıntıya göre OnePlus 9 ve 9 Pro, nokta delik tasarımlı selfie kamerasına sahip olacak. Taban model, 6.55 inçlik Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip düz bir ekran ile gelecek. Pro model ise 6.78 inçlik Quad HD+ çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip kavisli bir ekran ile geliyor olacak. Her iki ekranın da sol üst köşesine yerleştirilmiş 3.8 mm’lik delikli kamerası bulunuyor. Ayrıca yine her iki akıllı telefon da, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Sızıntının kaynağı cihazların batarya kapasitesi hakkında herhangi bir bilgi vermiyor.
OnePlus 9, önceki tahminlere göre 4500 mAh değerinde bir batarya ile gelecek. Pro modelin ise daha yüksek batarya kapasitesi ile gelmesi bekleniyor. Her iki cihazın 45W kablosuz hızlı şarjı desteklemesi de beklenen özellikler arasında yer alıyor. OnePlus 9 Lite hakkında ise henüz herhangi bir sızıntı veya resmi bir açıklama bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo S7t Dimensity 820 işlemciyle gelecek
Çinli akıllı telefon üretici Vivo’nun yeni telefonu Vivo S7t, MediaTek’in 7nm boyutundaki Dimensity 820 işlemcisiyle beraber gelecek.
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Vivo, 2009 yılında Shen Wei tarafından BBK Electronics çatısı altında kurulan, Çin merkezli bir akıllı telefon üreticisidir. Çok kısa sürede Dünya’nın en büyük 10 akıllı telefon üreticisinden biri olmayı başaran şirketin merkezi ise Dongguan’da yer almaktadır. Son dönemlerde oldukça yoğun olan şirket, peş peşe akıllı telefon modellerini çıkarmaya devam ediyor. S ailesinin S7e 5G modelini tanıtan Vivo, Şimdi ise bu ailenin yeni üyesi olan bir modelle geliyor. Digital Chat Station tarafından ortaya atılan iddiaya göre, MediaTek Dimensity 820 işlemcili Vivo S7t geliyor. İşte telefonun bilinen tüm özellikleri.
Vivo S7t özellikleri
Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre Vivo S7t, standart S7 modeline oldukça benzer özelliklerde olacak. Telefon İşlemci tarafında MediaTek Dimensity 820 ile gelecek. 7nm olan bu işlemci şu an sadece Xiaomi Redmi 10X modelinde kullanılıyor. Telefon 6.44 inç FHD+ AMOLED bir ekranla gelirken, 33 W hızlı şarj desteği bulunan 4.000 mAh boyutunda bir bataryaya sahip olacak. Kamera tarafında ön tarafta iki, arka tarafta ise üç olmak üzere toplamda beş kamera bulunacak. Bun kameraların özellikleri ise şöyle; Ön tarafta 44 MP geniş açı ve 8 MP ultra geniş açı kamera. Arka tarafta ise 64 MP ana kameraya ek olarak, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü. Android 11 ile gelmesi beklenen telefonun, tıpkı S7 modelinde olduğu gibi 8 GB RAM / 128 GB depolama ve 8 GB RAM / 256 GB depolama seçenekleri sunacağı düşünülüyor. Telefonun fiyatı ise henüz belirsizliğini koruyan diğer bilgiler arasında. Ülkemize gelip, gelmeyeceği belli olmayan Vivo S7t modelinin, neler sunacağı ise önümüzdeki günlerde çıkışından sonra belli olacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
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