Vivo Y70, Vivo’nun ülkemizde satışa sunduğu ikinci cihazı oldu. Orta seviye özelliklere sahip olan bu modeldi belli bir süredir deneyimliyorum. Telefon kullanıcılara neler sunuyor gelin beraber bakalım.

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(247) Vivo Y70 İncelemesi | Fiyatının telefonu mu? – YouTube

Vivo Y70 bizlere neler sunuyor?

BBK Holding çatısı altındaki en büyük üreticilerden birisi olan Vivo orta seviye cihazı olan Y70 modelini Türkiye’de satışa çıkardı. Y70 özellikle tasarım konusunda kullanıcılarını memnun edecek bir malzeme kalitesine sahip. Bulunduğu segmentte diğer markalardan daha iyi bir tasarıma sahip olduğunu söylemeliyim. Elde tutuşu rahat, bileği yormayan, şık gözüken bir telefon olmuş Y70.

Vivo Y70’in ekranına baktığımızda AMOLED bir ekran olduğunu görüyoruz. Bu ekran geniş renk paletine sahip ve her açıdan rahatlıkla görülebilen bir panel. Kontrastı ve parlaklığı iyi ayarlanmış, görüntülerin keskin ve canlı olduğu iyi bir ekran. Damla çentik gözünüze batmıyor ve bir süre sonra alışıyorsunuz.

Kullanılan işlemci konusunda Vivo, Qualcomm Snapdragon 665 işlemcisini tercih etmiş ve orta seviye bir telefon için yeterli seviyede performans sunuyor. Bu işlemciye 8GB RAM ve 128GB dahili depolama eşlik ediyor. Ağır grafikli oyunların üstesinden gelmeyi başarıyor ve günlük kullanımda herhangi bir sorun yaratmıyor.

Pil konusunda ise 4100 MAH güç sunan Vivo Y70 gün boyu rahat bir şekilde kullanım ömrü sunuyor. 33W’lık hızlı şarj aleti sayesinde 30 dakikada %62 dolum yapabiliyor.

Kamera konusunda ise 48MP ana kamera etkileyici fotoğraflar çekerken, 4K video çekimler yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda 1080p 60fps video çekimini de destekliyor. Portre çekimlerde nesne ve obje algılaması başarılı modelde gece çekimlerinde üzerine düşen görevi başarıyla yerine getiriyor.