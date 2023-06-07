Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, Vivo X100 Pro+ ve yeni Vivo X Fold modelleri için 2024 yılının başlarında olası bir lansmana işaret etti. Modeller ilk olarak Çin’de piyasaya sürülecek ve daha sonra diğer pazarlara da yayılması bekleniyor. İşte Vivo’nun yeni canavarları hakkında bilinen her şey!

Dimensity 9300 ve Snapdragon 8 Gen 3 Vivo’nun Yeni Favorileri!

Sızıntı kaynağı, Vivo’nun bazı gelecek ürünleri hakkında lansman tarihlerini paylaştı. DCS’ye göre yeni modeller seleflerine kıyasla önemli değişiklikler ve yeniliklerle önümüzdeki ayları coşturacak.

Bu ay piyasaya sürüleceği belirtilen modeller arasında MediaTek’in Dimensity 9200 Plus yonga seti tarafından desteklenen Vivo X90S yer alıyor. Dimensity 9200 Plus işlemcili bu model amiral gemisi katili olacak. X90 modellerine kıyasla kamera ve ekran konusunda kırpılmış özelliklerle geleceği söylenen cihaz performanstan ödün vermeyecek.

Vivo X100 ve X100 Pro’nun ise bu Kasım ayında piyasaya sürüleceği söyleniyor. Serinin tepe modeli olan X100 Pro+ modeli ise 2024 yılının 1. çeyreğinde piyasaya sürülecek. X100 ve X100 Pro Dimensity 9300 yongasından güç alırken, X100 Pro+ Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacak.

Digital Chat Station’a göre bir sonraki Vivo katlanabilir akıllı telefon Vivo X Fold 3 veya Vivo X Fold 2+ olarak adlandırılabilir. Yaklaşan Vivo katlanabilir telefonu, selefleri gibi bir amiral gemisi segmenti cihaz olacak. Sızıntılara göre bu cihaz 2024 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek.

Vivo, bu yılın sonlarında ve 2024’ün başlarında piyasaya sürülmesi planlanan akıllı telefon serisiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Yaklaşmakta olan Vivo modellerinin sızdırılan teknik özellikleri de şu anda sadece iddia düzeyinde. Özellikle X100 serisi ve yeni X Fold katlanabilir telefonun detayları belirsizliğini koruyor. Bizler de Vivo cephesinin yeni lansmanlarını merakla bekliyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo cephesinin yeni modelleri nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!