Vivo, 13 Kasım‘da Çin pazarında tanıtılacak olan X100 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını heyecanla bekleyenler için merak uyandıran detaylar paylaşıyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Dijital Chat Station tarafından gelen bilgilere göre, Vivo X100 serisi, özellikle kameralarıyla dikkat çekecek.

İçindekiler Vivo X100 Serisi Kameralarıyla Dikkat Çekecek

Vivo X100 Serisi Kameralarıyla Dikkat Çekecek

X100’nün kamerası, f/1.57 geniş diyafram açıklığına sahip bir Sony IMX920 sensör tarafından desteklenen üçlü bir arka kamera sistemiyle donatılacak. Bu sistem, bir ultra geniş sensör ve f/2.57 diyafram açıklığına sahip bir periskop tele-makro lens içeriyor. Ayrıca, 3x optik yakınlaştırma özelliğiyle bu lens, kullanıcılara daha yakın çekimler yapma imkanı sunacak.

Kamera kurulumu, 15 mm ile 70 mm arasında geniş bir odak uzaklığı aralığına sahip olacak, böylece kullanıcılar manzaralardan yakın çekimlere kadar farklı türde fotoğraflar çekebilecekler. Bu özellik, X100 serisinin çok yönlü fotoğrafçılık deneyimi sunma amacını yansıtıyor.

Vivo X100 Pro modelinin Vario-Apo-Sonnar lenslerle gelmesi beklenirken, sızıntı kaynakları, standart X100 modelinin muhtemelen Vario-Tessar lensleri koruyacağını belirtiyor.

Ayrıca, X100 serisinin ekranı da etkileyici. Tek delikli kavisli bir ekrana sahip olan bu telefon, 1,5K BOE merkezli bir ekranla donatılmış ve kısa odaklı optik parmak izi desteği sunuyor.

Bu güçlü cihazın altında ise Dimensity 9300 işlemcisi bulunacak ve 16GB’a kadar LPDDR5T RAM ile 1TB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı sunacak.

Fiyatlandırma açısından, yakın zamanda Çin’de bir e-ticaret platformunda yapılan bir listeleme, X100’ün 3,999 CNY (~ 546 $) başlangıç fiyatına sahip olacağını gösteriyor. X100 serisinin resmi tanıtımı için 13 Kasım’ı beklememiz gerekecek. Ancak kameraları ve teknik özellikleriyle bu telefonların dikkat çekeceği şimdiden kesin gibi görünüyor.

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