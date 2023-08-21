vivo, stüdyo portresi özelliği ile dikkat çeken amiral gemisi seviyesinde yeni modeli V29’u Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. V29, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve tüketicilerin akıllı telefon deneyiminde karşılaştığı günlük zorlukları çözmek için titizlikle geliştirilmiş yeni özellikleri ve çığır açan yeniliklerle akıllı telefon deneyiminde devrim yaratıyor.

Çarpıcı görüntüler yakalamada ışığın hayati rolü olduğu bir gerçek. vivo, V29’un “Star Işığı” (Aura Light) özelliği ile kullanıcıların fotoğraf konusunda ihtiyaçlarını önceliklendirerek akıllı telefon fotoğrafçılığında sınırları zorluyor. V29’un arka kamera diziliminde yer alan “Star Işığı” adlı büyük ışık halkası sayesinde günün her saatinde, farklı ışık koşullarında benzersiz portreler çekmek mümkün oluyor. Telefonlardan ayrı satılan büyük selfie ışıklarını andıran “Star Işığı”nın güçlü ışık kapasitesi ile oluşturduğu üç boyutlu aydınlatma efekti sayesinde yüzdeki gölgeler ve ortamdaki karanlık alanlar ortadan kalkıyor, her açıdan eşit aydınlatma sağlanıyor.

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Böylece kareye giren nesneler çok daha iyi aydınlatılıyor, ana kamera ile gece ve düşük ışıkta çekilen fotoğraflar dahi çok daha etkileyici çıkıyor. Standart bir flaştan dokuz kat daha fazla ışık yayan Star Işığı, profesyonel bir stüdyonunkine benzer yumuşak bir ışık sağlıyor. Bu yumuşak aydınlatma cilt tonunu hassas bir şekilde vurgularken kusurları ustaca gizleyerek kişinin doğal güzelliğini ortaya çıkarıyor. vivo V29 önceki modele oranla parlaklıkta %36’lık artış sağlanması sayesinde de canlı netlikte çekimler yapıyor.

V29, Akıllı Renk Sıcaklığı Ayarı ile de fotoğrafı çekmeden önce eğlenceli ışık oyunları yapmanıza imkân veriyor. Akıllı Renk Sıcaklığı Ayarı adeta profesyonel bir ışık tasarımcısı gibi, kameranın değişen renk sıcaklıklarına sahip çeşitli ortamlara uyum sağlamasına olanak tanıyor. Telefon, renk sıcaklığını canlı neon ışıklı sokaklardan loş aydınlatmalı rahat kafelere kadar her türlü ortama ve ışık koşuluna akıllıca uyum sağlayacak şekilde uyarlıyor. Kullanıcılar tek bir dokunuşla loş ışıklı ortamlardaki nesneleri yumuşak bir ışıkla aydınlatarak özelliklerini belirgin hale getirebiliyor, böylece etkileyici, parlak ve net portreler çekebiliyorlar.

V29’un 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç boyutundaki AMOLED 3D kavisli ekranı, kullanıcılara çarpıcı görseller sunuyor. 1,5K’lık etkileyici çözünürlük ve süper yüksek piksel yoğunluğu ile bu ekran kendi segmentinin en iyisi olma özelliğini taşıyor. Kullanıcısının yaşadığı deneyimi bir üst seviyeye taşımak için göz sağlığına odaklanan V29’un; bağımsız denetim, doğrulama, test ve belgelendirme kuruluşu SGS tarafından verilmiş üç adet profesyonel seviyede göz koruma sertifikası bulunuyor.

Sorunsuz ve güçlü bir kullanıcı deneyimi sağlamak için tasarlanan V29, güçlü performans ve kesintisiz 5G bağlantısı sağlayan Qualcomm Snapdragon 778G mobil platformu üzerinde çalışıyor. Memory Booster özelliği sayesinde cihaz, kullanıcılara 8 GB RAM + 8 GB Genişletilmiş RAM ile geniş depolama alanı sunuyor. Farklı senaryolarda optimum performans ve yoğun oyun oturumları veya film izlerken sürükleyici bir deneyim için V29’da ayrıca Ultra Büyük VC Biyonik Soğutma Sistemi bulunuyor. 4600 mAh (TYP) güçlü bataryaya sahip olan V29’un 80W Flaş Şarjı da hızlı ve güvenli şarj olanağı veriyor. Telefon sadece 18 dakika içinde yüzde 1’den yüzde 50’ye şarj edilebiliyor.

60’ın üzerinde kontrollü laboratuvar güvenilirlik testinden başarıyla geçen V29, kullanıcılarına ulaşana kadar her açıdan titizlikle inceleniyor. V29 modeli için en kaliteli bileşenleri bir araya getiren vivo, dayanıklılık tarafında IP68 sertifikası ile toza ve suya karşı da güçlü koruma sağlıyor.

Şık tasarımıyla beğeni toplayan V29’un Işıltılı Gök Mavisi renk seçeneği, yenilikçi 3D Manyetik Parçacık tekniği ile farklı boyut ve yönlerdeki 15 milyon mikron boyutlu manyetik parçacığın farklı biçimlerde kırılmaları sonucunda şık ışık ve gölge efektlerinin ortaya çıktığı şık bir arka panele sahip. Telefon hareket ettirildiğinde iki katmanlı hassas parıltılar arka panelde göz alıcı bir dönüşüm yaratıyor. Derin Gece Siyahı rengi V29 da kazınmış parıltılarla dayanıklılık ve leke direnci sağlayan nano ölçekli fotogravür tekniği sayesinde zamansız zarafet ve şıklık sunuyor.