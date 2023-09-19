Vivo’nun merakla beklenen X100 serisi, teknoloji dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Kasım ayında piyasaya sürülmesi beklenen X100 ve X100 Pro modellerinin, güçlü kamera özelliklerinin yanı sıra Dimensity 9300 yonga seti ile ses getirmesi bekleniyor! İşte yeni canavarlar!

Vivo X100 Serisi Yepyeni Dimensity 9300 Yonga Seti ile Harikalar Yaratacak!



Digital Chat Station’ın paylaştığı bilgilere göre, Dimensity 9300 yonga seti, MediaTek’in bugüne kadarki en güçlü 5G yonga seti olacak. Bu yonga seti, sekiz çekirdekli bir CPU içerebilir ve 4 adet Cortex-X4 ve 4 adet Cortex-A720 içeren bir mimariye sahip olabilir. Ancak, çipin bir Cortex-A520 içermediğini belirtmek önemli. Yani bu yonga seti güç tasarrufu için bile oldukça güçlü olan Cortex-A720 işlemcilerini kullanabilir.

Dimensity 9300, yeni nesil 4 nm üretim süreci çözümü olan N4P süreci kullanılarak üretilecek. Bu süreç, performansı artırmanın yanı sıra enerji verimliliğini de iyileştiren gelişmiş bir süreç. Bu, Dimensity 9300’ün rakip yonga setlerine göre performans ve enerji verimliliği açısından değerli bir seçenek olmasını sağlayabilir.

Öte yandan, Dimensity 9300 için henüz bir performans skoru bulunmuyor, bu nedenle bu bilgilere temkinli yaklaşmakta fayda var. Ancak Vivo X100 serisinin bu güçlü yonga seti ile donatılacak olması, cihazların yüksek performans sunacağına işaret ediyor.

Vivo X100 serisiyle ilgili olarak, şirket bu yıl sonunda bir lansman yapmayı planladığını doğruladı. Kasım ayında bir tanıtım etkinliği bekleniyor, bu nedenle resmi onayı beklemek için artık çok fazla zaman kalmadı. Vivo’nun bu yeni serisi, teknoloji meraklılarını heyecanlandırmaya devam ediyor.

Söylentilere göre, Vivo’nun kendi geliştirdiği V3 görüntüleme çipinin X100 serisinde yer alacağı belirtiliyor. Bu çip, 6nm işlem teknolojisi kullanılarak hazırlanıyor ve özellikle 4K portre video çekimine odaklanıyor. Kullanıcılar daha hızlı görüntü yakalama ve daha akıcı bir kamera arayüzü deneyimi bekleyebilirler.

X100 Pro’nun dikkat çekici özellikleri arasında üçlü arka kamera yer alıyor. Ana sensör olarak 1 inçlik harika bir sensör olduğu kanıtlanmış 50MP Sony IMX989, ultra geniş çekimler için 12MP Sony IMX663 ve güçlü bir 64MP periskop telefoto lens bulunuyor.

Ayrıca, yeni canavar seri 120Hz yenileme hızına sahip 1.5K OLED kavisli ekran, 100W hızlı şarj özelliği, kızılötesi uzaktan kumanda sistemi, stereo çift hoparlör ve NFC desteği gibi gelişmiş işlevler sunacak. Bunlar Vivo X100 serisini amiral gemisi katili segmentine almaya yeter de artar.

X100 ve X100 Pro modelleri, MediaTek Dimensity 9300 yonga setini kullanırken, X100 Pro+ ise Snapdragon 8 Gen 3 platformunu kullanacak. X100 serisi, Vivo’nun amiral gemilerinde görülen teknoloji ve tasarım harmanıyla dikkat çekecek gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo’nun yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!