Vivo, yaklaşan amiral gemisi Vivo X100 serisini ve Watch 3 akıllı saati, Çin’de düzenlenecek bir lansmanla tanıtmaya hazırlanıyor. X100 serisi standart, Pro ve Pro Plus modellerinden oluşuyor ve merakla bekleniyordu. Vivo X100 Geekbench performans testinde görüntülendi.

İçindekiler Vivo X100 Geekbench Testinde Coşturdu

Vivo X100 Geekbench Testinde Coşturdu

Vivo X100 ve X100 Pro, Geekbench kıyaslama platformunda görüntülendi ve bu, cihazların Çin pazarı dışında da satışa sunulacağına işaret ediyor. Vivo X100 Geekbench testini domine etmiş gibi görünüyor.

İlgili listenin içeriğine göre, X100 ve X100 Pro’nun model numaraları sırasıyla V2308 ve V2309. Her iki telefon da MediaTek’in Dimensity 9300 yonga setini kullanıyor.

Bu yonga seti, 2GHz’de iki çekirdek, 2.85GHz’de üç çekirdek ve 3.25GHz’de çalışan bir ana çekirdek içeriyor. X100, 12GB RAM ile, X100 Pro ise 16GB RAM ile gelecek. İki cihaz da kutudan Android 14 işletim sistemi ile çıkacak.

Geekbench test sonuçlarına göre, Vivo X100 tek çekirdekli testte 891 puan ve çok çekirdekli testte 3.573 puan alıyor. X100 Pro ise tek çekirdekli testte 2.254 puan ve çok çekirdekli testte 7.608 puan elde ediyor.

Vivo X100 Geekbench sonucu gerçekten etkileyici. Bu yıl da Qualcomm, MediaTek ve Apple arasında kıran kırana bir savaş yaşanacak gibi görünüyor.

Öte yandan, Vivo X100 serisine ait yakın tarihli bir resmi reklam, arka panelde ZEISS APO lens içeren çıkıntılı bir dairesel kamera modülünü doğruladı.

Bu modül, cihazların kamera performansını artırmak için geliştirilen önemli bir özellik. Ayrıca, X100 serisinin altında bir V3 görüntüleme yonga seti ve Dimensity 9300 işlemci bulunduracağı onaylandı. Bu serinin mavi, beyaz, siyah ve turuncu renklerle satışa sunulması bekleniyor.

Vivo’nun X100 ve X100 Pro modelleriyle ilgili daha fazla ayrıntı ve resmi duyuruları beklerken, amiral gemilerinin global pazarda büyük bir etki yaratacağı tahmin ediliyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo X100 Geekbench sonucu nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için biz takip etmeyi unutmayın!