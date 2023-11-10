Vivo, Çin’de 13 Kasım’da gerçekleşecek etkinlikte Vivo X100 ve X100 Pro telefonlarını tanıtacak. Sızıntılar, X100 serisinin ana özelliklerini açığa çıkarmaya devam ediyor. En son sızan bilgilere göre, sızıntı uzmanı Ishan Agarwal, her iki cihazın kamera özelliklerini ortaya çıkardı. İşte her iki telefonun kameralarıyla ilgili detaylar.

İçindekiler Vivo X100 ve X100 Pro özellikleri

Vivo X100 ve X100 Pro özellikleri

Kaynaklara göre, Vivo X100 Pro’nun ana kamerası 50 megapiksel çözünürlükte olacak ve optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip olacak. Ayrıca, F/1,75 diyafram açıklığına sahip. Cihaz, aynı zamanda 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera (F/2.0 diyafram açıklığı) ve OIS, 4.3x zoom ve F/2.5 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel periskop telefoto kamera ile donatılacak. X100 Pro, ayrıca 8K video kaydını destekleyecek.

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Diğer taraftan, Vivo X100 modeli, OIS’li 50 megapiksel ana kamera (F/1.6 diyafram açıklığı) ile gelecek. Ayrıca, F/2.0 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve OIS’li ve F/2.6 diyafram açıklığına sahip 64 megapiksel 3X telefoto kamera bulunacak.

Raporlara göre, X100 ve X100 Pro’nun birincil kameraları sırasıyla Sony IMX920 ve IMX989 olacak. Ayrıca, her iki telefonun ultra geniş çekimler için Samsung JN1 lens ve periskop telefoto çekimler için OmniVision OV64B kamera kullanması bekleniyor. Tipster’ın paylaştığı bir GIF’e göre, X100 serisinin kamera modülü daha yakından incelenebilir.

X100 ve X100 Pro’nun aynı arka kamera modülüne sahip olması bekleniyor. Ancak, dikkat çeken bir fark, hilal tasarımının konumlandırılmasıdır. X100 Pro’da, hilal tasarımı cihazın alt kısmına yerleştirilirken, standart X100 modelinde sağ tarafta konumlandırılmıştır. Her iki telefon da Dimensity 9300 yonga setini kullanacak ve fiyatları 3.999 Yuan’dan (549 $) başlayacak.