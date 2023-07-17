vivo’nun Türkiye’de tüketicilerin büyük beğenisini kazanan Y serisinin yeni üyesi Y36 satışa çıktı. Şık ve zarif tasarımıyla göz dolduran vivo Y36, başta Y ve Z kuşakları olmak üzere hızlı tempolu ve dinamik yaşam tarzını benimseyen tüketicilerin kalite, yüksek performans, geniş depolama alanı, gelişmiş kamera özellikleri, güçlü batarya ve uygun fiyat gibi tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 680 işlemcisinden alan vivo Y36, Android 13 işletim sistemi ve Funtouch OS 13 arayüzü üzerinde çalışıyor. 256 GB depolama alanına sahip Y36’nın hafızası microSD kartla 1 TB’a kadar genişletilebiliyor. Bu geniş depolama kapasitesi kullanıcılara 250 bin adede kadar fotoğraf, 500 saatin üzerinde HD video ve 6,5 milyon belge saklama olanağı sunuyor.

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Y36, kullanıcıların aynı anda 25 uygulamayı gecikme olmadan çalıştırmasına olanak tanımak için 8GB+8GB Genişletilmiş RAM 3.0 ve Memory Booster teknolojisi ile geliyor. vivo’nun öncülük ettiği yenilikçi hafıza yönetimi teknolojisi Genişletilmiş RAM, boşta kalan ROM alanını RAM olarak tahsis edip kullanarak telefonun daha sorunsuz çalışmasını ve arka planda daha fazla uygulamanın aktif kalmasını sağlıyor. Böylece tüketiciler arka plan uygulamalarını tek dokunuşla başlatıp hiç beklemeden kullanabiliyor.

Kullanıcılar Y36’nın 6.64 inç büyüklüğündeki delik çentikli LCD ekranı ve 90Hz yenileme hızı ile rahat bir izleme deneyimine kavuşuyor. 16 MP ön kamera, 50MP arka ana kamera ve bu ana kameraya eşlik eden 2MP derinlik sensörüne sahip olan telefonun makro ve bokeh kameraları da kullanıcılara profesyonel kalitede fotoğraf kareleri yakalama şansı veriyor. Y36, düşük ışık koşullarında çekilen fotoğrafların parlaklığını, canlılığını ve netliğini geliştiren 50MP Süper Gece Algoritması teknolojisi ile gece fotoğrafçılığını da bir ileri seviyeye taşıyor.

5000mAh kapasiteli güçlü bataryasının yanı sıra telefonu sadece 15 dakikada yüzde 30’a kadar şarj edilebilen 44W FlashCharge ile Y36, priz başında bekleme derdini de ortadan kaldırıyor.

vivo kullanıcılara güncel, güvenli, istikrarlı ve sorunsuz bir akıllı telefon deneyimi sunmak için Y36 modelini iki büyük Android Güncelleme garantisi ve üç yıla kadar Android Güvenlik Güncelleme garantisi ile teknoloji mağazaları ve e-ticaret platformlarında satışa sunuyor. Ayrıca tüketiciler Y36’ya myvivoshop.com üzerinden 2 yıl zorunlu üretici garantisine ek 1 yıl ekstra ücretsiz üretici garantisi ve 1.599 TL değerinde TWS2 ANC hediyesi ile 10.999 TL karşılığında sahip olabiliyor.