Vivo cephesi şu sıralar bir sonraki amiral gemileri olan X100 serisiyle ve yeni duyurulan Funtouch OS 14 güncellemesi ile gündemde olsa da, katlanabilir telefon pazarında da şirketten bir sürpriz gelebilir. X Fold ve X Flip katlanabilir telefon serileriyle ortalığı sallayan Çinli dev, şimdi de Vivo X Fold 3 Pro ile katlanabilir telefon pazarını yerinden oynatmaya geliyor!



Vivo X Fold 3 Pro ile Vivo’nun Katlanabilir Telefon Ailesi Genişliyor!

Bu yılın başlarında Çin pazarında Vivo X Fold 2’yi tanıtan Vivo, şimdi de Vivo X Fold 3 Pro adında yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. IMEI veritabanında görülen V2337A model numaralı bu cihazın piyasaya çıktığında Vivo X Fold 3 olarak adlandırılacağı doğrulandı. Ancak teknik özellikler hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

Temmuz ayındaki sızıntılara göre, Vivo X Fold 3, ince ve hafif bir tasarıma sahip olacak. Ayrıca cihazın daha yüksek optik yakınlaştırma sağlayacak bir periskop telefoto kamera ile donatılması bekleniyor. Sadece Pro modelinin Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle gelme olasılığı bulunuyor, standart modelde ise Dimensity 9300 işlemcisinin kullanılabileceği söyleniyor.

Vivo’nun katlanabilir telefon ailesi genişlemeye devam ederken, Vivo’nun bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon ailesi olan X100 serisinin Kasım ayında Çin’de tanıtılması bekleniyor. Hem Vivo X100 hem de X100 Pro’nun yeni nesil Dimensity 9300 yonga seti ile gelmesi öngörülüyor. Ayrıca, tüm bu yeni cihazların OriginOS 4.0 tabanlı Android 14 işletim sistemi ile çalışacağı tahmin ediliyor.

Şirket bu yıl sonunda bir lansman yapmayı planladığını doğruladı. Kasım ayında bir tanıtım etkinliği bekleniyor, bu nedenle resmi onayı beklemek için artık çok fazla zaman kalmadı. Vivo’nun bu yeni serisi, teknoloji meraklılarını heyecanlandırmaya devam ediyor.

Vivo, katlanabilir telefon teknolojisinin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor ve Vivo X Fold 3 Pro gibi yeni modellerle kullanıcılarına daha fazla seçenek sunmaya hazırlanıyor. Bu katlanabilir cihazlar, Vivo’nun gelecekteki planlarının sadece bir parçası olabilir ve katlanabilir telefonlar piyasasındaki rekabeti daha da artırabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo’nun yeni canavarları nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!