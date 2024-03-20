Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir Xiaomi CIVI 4 ve Xiaomi CIVI 4 Pro üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün açıklanan bilgiye göre Xiaomi CIVI 4 Pro Leica Summilux lenslerle gelecek. Detaylara bakalım.

Xiaomi CIVI 4 Pro Leica Summilux

Xiaomi CIVI 4 Pro Leica lensleri ile birlikte gelecek sızıntısı bundan önce de bulunuyordu. Ancak bugün Xiaomi, Xiaomi CIVI 4 Pro Leica lenslerle geleceğini resmi olarak doğrulandı. Xiaomi 12S serisi ile birlikte Leica kullanmaya başlayan Xiaomi, Xiaomi 14’e kadar Leica SUMMICRON lensler kullanmıştı. Xiaomi CIVI 4 Pro Leica lensleri ise SUMMILUX olacak. Xiaomi SUMMILUX lensleri bundan önce Xiaomi 14 serisinde kullanmıştı.

Xiaomi CIVI 4 Pro neler sunacak?

Sızıntılara göre CIVI 4 Pro, 1.5K çözünürlüğünde bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran kavisli bir tasarıma sahip olacak. 6.55 inç büyüklüğündeki ekran 120 hz ekran yenileme hızını ve 240 hz dokunmatik örnekleme oranını destekleyecek.

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Akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga seti gücünü 100W ya da 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Xiaomi’nin resmi olarak yayınladığı teaserlara göre Xiaomi CIVI 4 Pro renk tarafında 4 farklı renge sahip olacak. Bu Xiaomi CIVI 4 Pro renkleri ise şunlar olacak: