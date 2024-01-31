Vivo, Mart ayında Çin pazarında Vivo X Fold 3 serisi katlanabilir telefonları tanıtacak. Seri, iki farklı modelden oluşacak: Vivo X Fold 3 ve daha üst düzey özelliklere sahip olan X Fold 3 Pro. Standart versiyon, daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak kullanıcılarla buluşacak. Bugün, tanınmış tahminci Digital Chat Station, X Fold 3 serisinin ana kamerasına dair önemli bilgiler içeren bir Weibo gönderisi paylaştı.

Vivo X Fold 3 nasıl olacak?

Digital Chat Station’ın yayınladığı ekran görüntüsü, ince ve hafif form faktörüne sahip olması beklenen katlanabilir bir telefonun, muhtemelen Vivo X Fold 3 serisini temsil ettiğini gösteriyor. Cihazın üzerinde bulunan OmniVision OV50H ana kamera ve periskop telefoto lens, kullanıcılara yüksek kaliteli fotoğraf ve video çekim imkanları sunacak.

Daha önceki raporlar, standart Vivo X Fold 3’ün periskop telefoto kamerası içermeyeceğini öne sürmüştü. Ancak sızdırılan bilgiler, 64 megapiksel periskop telefoto kamerayı içeren Vivo X Fold 3’ü destekler nitelikte. Bu, telefonun diğer özelliklerle birleştiğinde etkileyici bir kullanıcı deneyimi sunabileceği anlamına geliyor.

Vivo, daha önce iQOO 12 ve 12 Pro modellerinde OV50H’yi birincil kamera olarak kullanmıştı. Bu nedenle, X Fold 3 ve X Fold 3 Pro’nun aynı birincil kamerayı paylaşma olasılığı oldukça yüksek. İki modelin Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setleriyle donatılması bekleniyor. Ayrıca, X Fold 3’ün Pro modelinde bulunan ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcı ve kablosuz şarj gibi özelliklere sahip olmadığı tahmin ediliyor. X Fold 3’ün ise yana bakan bir parmak izi tarayıcısına sahip olması muhtemel.

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Vivo’nun Mart ayındaki Çin lansman etkinliğinde, X Fold 3 serisinin yanı sıra Vivo Pad 3 tablet ve Vivo X100s akıllı telefonun da tanıtılması bekleniyor. Bu yeni ürünlerin, Vivo’nun teknoloji dünyasındaki güçlü konumunu daha da pekiştirmesi ve kullanıcılarına geniş bir ürün yelpazesi sunması öngörülüyor. Heyecanla beklenen lansman, teknoloji tutkunları için birçok sürprize ev sahipliği yapabilir.