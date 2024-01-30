Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi 12S Ultra HyperOS güncellemesi yayınlandı.

İlginizi çekebilir: Xiaomi Mix Flip yakında tanıtılabilir

Güncelleme 2 GB büyüklüğünde. Eğer Xiaomi 12S Ultra kullanıyorsanız ve halen Xiaomi 12S Ultra HyperOS güncellemesi almadıysanız, Ayarlar> Cihaz Hakkında> MIUI sürümü kısmından Xiaomi 12S Ultra HyperOS güncellemesini manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Xiaomi 12S Ultra HyperOS ile neler vaat ediyor?

Ekran tarafından başlayalım. Xiaomi 12S Ultra, 6.73 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 1440×3200 (QHD+) piksel yani 2K çözünürlükte. 522 PPI piksel yoğunluğu sunan ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran özellikleri tarafında ise akıllı telefonun DCI-P3 Renk Uzayı, HDR10+, AdaptiveSync, 240 hz dokunma örnekleme oranı ve 1500 nit parlaklık sunuyor. Bu ekran Gorilla Glass Victus ile korunuyor.

Akıllı telefon kaputun altında 2022 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile birlikte geliyor. 4 nanometre üretim teknolojisi ile üretilmiş olan bu yonga seti; 1 adet 3.2 GHz ARM Cortex-X2, 3 adet 2.8 GHz ARM Cortex-A710 ve 4 adet 2.0 GHz ARM Cortex-A510 olmak üzere toplamda 8 çekirdek ile birlikte geliyor.

2022 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine 8 GB veya 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB veya 512 GB UFS 3.1 dahili depolama birimi eşlik ediyor.

Batarya tarafında ise akıllı telefon 67W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 4860 mAh büyüklüğünde bir batarya ile birlikte geliyor. Bataryanın şarj hızını ve güvenliğini sağlamlaştırmak için Xiaomi, Xiaomi 12S Ultra’da Surge P1 ve Surge G1 çiplerini kullanıyor.

Surge P1 çipi şarj verimliliğini artırarak daha az enerji tüketilmesini sağlıyor. Surge G1 çipi ise pil hücrelerini izlemek ve akıllı bir şekilde onarmak için Energon Power algoritmasını kullanıyor ve ayrıca pilin ömrünü en üst düzeye çıkarmak için güç tüketimini dinamik olarak kontrol ediyor.

Bu akıllı telefonun en güçlü olduğu nokta kamerası. Xiaomi 12S Ultra, dörtlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kamerada Sony IMX989 sensör ve Leica SUMMICRON lens kullanılıyor. Ana kamera 4K 60 FPS ya da 8K 24 FPS videolar çekebiliyor.

Yardımcı kameralara gelecek olursak akıllı telefon 3 tane de yardımcı kameraya sahip. Bu kameralardan ilki 48 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera. Bu kamerada Sony IMX586 sensör kullanılmış. Sensör boyutu ise 13 mm.

Üçüncü arka kamera ise 48 MP çözünürlüğünde bir periskop kamera. Bu kamerada da Sony IMX586 sensör kullanılmış. Dördüncü ve son arka kamera ise 32 MP çözünürlüğünde bir TOF kamerası.

Ön kameraya geldiğimizde ise bizleri 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera karşılıyor. Bu ön kamera 1080p 30 FPS videolar çekebiliyor.

Biraz da hoparlörlerden bahsedelim. Çünkü akıllı telefonun gerçekten harika hoparlörleri var. Xiaomi 12S Ultra’da üstte ve altta olmak üzere iki adet hoparlör bulunuyor.

Bu hoparlörlerde Harman/ Kardon ile anlaşılmış. Dolby Atmos desteği de bulunan hoparlörler gerçekten harika bir ses deneyimi sunuyor.