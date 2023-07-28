Katlanabilir akıllı telefon pazarı oldukça büyük bir pazar. Bu pazarda birçok oyuncu bulunuyor. Ancak pazarı domine eden marka, Galaxy Z Fold ve Galaxy Z Flip serileri ile Samsung. Huawei, Xiaomi, Oppo gibi Çinli markalar da kendi katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürerek nispeten yeni olan bu pazarda yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bu bağlamda Vivo da katlanabilir akıllı telefonlar üretiyordu. Vivo X Fold serisi olarak karşımıza çıkan Vivo’nun katlanabilir akıllı telefon serisi, dünyanın birçok ülkesinde satılıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Vivo, Vivo X Fold 3 üzerinde çalışıyor. Detaylara bakalım.

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Yeni bir sızıntıda Vivo X Fold 3’ün Vivo X100 Pro+’nın gelecek yıl birlikte piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Sızıntıya göre Vivo X Fold 3 2024 yılının başlarında piyasaya sürülecek. Yüksek ihtimalle 2024 yılının ilk çeyreğinde akıllı telefonun lansmanını göreceğiz. Katlanabilir akıllı telefon periskop kameraya sahip ince bir tasarımla karşımıza çıkacak. Markanın önceki tüm X Fold modellerinde bir telefoto kamera bulunuyordu. Vivo bu lens yerine artık periskop lens getiriyor gibi görünüyor.

Sızıntılara göre Vivo X Fold 3 kaputun altında 2024 yılının amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacak. Vivo X100 Pro+’da da bu yonga setinin kullanılacağı sızdırılmıştı. Ancak bu durum çok olası değil, Vivo iki telefonda da aynı yonga setini kullanmayacaktır.