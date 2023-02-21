Katlanabilir telefon pazarında kıyasıya bir rekabet sürüyor. Samsung şu anda katlanabilir telefon pazarında başı çeker bir konumda. Çinli markalar; Oppo, Vivo, Huawei, Xiaomi de Samsung’u takip ediyor. Geldiğimiz noktada bugün Vivo yeni katlanabilir cihazı Vivo X Fold 2 üzerinde çalışıyor. Cihazın pil özellikleri sızdırıldı.

Şirket 2023’ün ilk yarısında dikey katlanan tarzda Vivo X Flip isimli cihazını ve dikey katlanır tarzda Vivo X Fold 2 isimli cihazını piyasaya süreceğini açıkladı.

TechGoing tarafından yapılan sızıntıya göre Vivo X Fold 2, 4.800 mAh çift hücreli pile (2 x 2.340 mAh) sahip olacak. Bu pil 120W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacak. Vivo X Fold, 66W hızlı şarjlı 4.600mAh çift hücreli pile sahipti. Vivo X Fold+ ise, 80 W şarjlı daha büyük bir 4.730 mAh çift hücreli pil ile gelmişti.

Bundan önceki sızıntılara göre Vivo X Fold 2 dünyanın ilk Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip katlanabilir telefonu olarak piyasaya sürülecek. İç ekran 2K çözünürlükte olacak. Sızıntılara göre dış ekranın yanı sıra iç ekranda da ultrasonik ekran içi parmak izi okuyucusu bulunacak. Cihaz OIS destekli Sony IMX866 ana kamera ile gelecek. Vivo X Fold 2 hakkında şimdilik tüm bildiklerimiz bunlar.

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DCS tarafından yapılan bir sızıntıya göre Vivo X Flip Snapdragon 8 Gen 1 yonga setine sahip olacak. Cihazın Vivo X Fold 2 ile birlikte tanıtılması bekleniyor. Şimdilik tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız.