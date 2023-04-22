Vivo X Fold 2‘nin Çin’de resmi olarak tanıtılmasından sadece bir gün sonra, akıllı telefonun bir söküm videosu ortaya çıktı. X Fold 2’nin söküm videosu akıllı telefonun tüm ana bileşenlerini gösteriyor. Söküm videosu WekiHome tarafından paylaşıldı ve video oldukça detaylı.

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Vivo X Fold 2 henüz diğer pazarlara çıkmadı ancak şimdiden iç aksamının ayrıntılı bir videosu mevcut. X Fold 2’nin sökülme videosu yaklaşık 12 dakika uzunluğunda ve cihaz için bazı benchmark testlerinin yanı sıra bazı kamera örneklerini de içeriyor. Video sırasında yeni akıllı telefonun menteşe mekanizması da gösterildi. X Fold 2, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile beraber geliyor.

X Fold2, 2160 x 1916 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 8,03 inç E6 AMOLED ekrana sahip. Panel 4:3.55 en boy oranı sunuyor ve yeni damlacık tarzı menteşe sistemi öncülleri olan X Fold ve X Fold+’dan daha hafif ve daha dayanıklı. Ayrıca 2520 x 1080 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,53 inç AMOLED kapak ekranına sahiptir. Daha küçük ekran 21:9 en boy oranına sahip ve her iki panelde de 16MP ön kameralar bulunuyor. vivo X Fold2 selefinden 30g daha hafif ve 1,5 mm daha ince.

Ayrıca Vivo X Fold 2 108W’a kadar hızlı şarjı destekliyor ve telefonu tamamen şarj etmek sadece 27 dakika sürüyor. Modelin nominal kablolu şarj kapasitesi 120W’tır ve elden geçirilmiş menteşe mekanizması büyük bir gelişme.