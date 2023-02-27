Vivo, ilk katlanabilir telefonu olan Vivo X Fold modeli ile dikkatleri çekmişti. Kısa sürede Samsung’un Galaxy Z Fold’larıyla karşılaştırılır hale gelen cihazın yeni modeli de yolda. Vivo X Fold 2 modelinin muhtemel özellikleri sızdırıldı!

Snapdragon 8 Gen 2’li İlk Katlanabilir Telefon Vivo X Fold 2!

Sızıntılara göre, Vivo X Fold 2’nin her iki ekranında da 2K çözünürlük ve 120Hz tazeleme hızı desteği bulunacak. İç ekranın boyutunun 8 inç boyutuna ulaşacağını da söyleyelim. Yani Vivo’nun yeni katlanabilir telefonu açıldığında gerçek bir tablet boyutuna ulaşacak.

Değişken yenileme hızı destekli LTPO ekrana sahip olması beklenen cihazın her iki ekranında da ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucusu bulunacağı konuşuluyor. Son zamanlarda parmak izi okuyucusu konusunda önemli yenilikler yapan Vivo, bu konudaki deneyimini Vivo X Fold 2 modelinde de konuşturacak gibi görünüyor.

İşlemcisiyle bir ilke imze atması beklenen cihazın Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle tanıtılması bekleniyor. Cihaz bu sayede Snapdragon 8 Gen 2 ile donatılan ilk katlanabilir telefon olma unvanını alacak.

16 GB bellek kapasitesine sahip olacağı sızdırılan cihazın depolama kapasitesi hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmamış. Ancak cihazın en yüksek depolama kapasitesine sahip modelinde 512 GB ya da 1 TB büyüklüğünde bir dahili depolamaya yer verilmesi bekleniyor.

4.800 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olacağı konuşulan cihazın bataryasının Galaxy Z Fold 4’ün 4.400 mAh boyutlu bataryasından daha büyük olacağını söylemek mümkün.

120 Watt hızlı şarj desteğine sahip olacağı söylenen cihaz, bu konuda da diğer katlanabilir telefonların önüne geçiyor. Ayrıca Vivo X Fold 2’nin 50 Watt kablosuz şarj desteğini de bünyesinde barındıracağı paylaşılıyor. Bunun birçok cihazın kablolu hızlı şarj desteğinden daha iyi olduğu görülüyor.

Üç arka kamerayla gelmesi beklenen cihazda, Sony IMX866 sensörlü 50MP çözünürlüklü ana kameraya, iki adet Sony IMX663 sensörünün eşlik etmesi bekleniyor. 12MP çözünürlüğe sahip olan bu kameralardan biri geniş açı kamerası olarak görev alırken, diğerinin telefoto kamera olması muhtemel.

Vivo X90 Pro’da kullanılan 1 inçlik sensörün bu cihazda kullanılmaması biraz hayal kırıklığı olsa da, bu kararın telefonun ince yapısını korumak için alındığını söylemek mümkün.

Kutudan Android 13 üzerine kurulu OriginOS 3.0 ile çıkması beklenen Vivo X Fold 2’nin fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak sunduğu özellikler göz önünde bulundurulduğunda cihazın Galaxy Z Fold 4 gibi rakipleriyle benzer bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Nisan ayında tanıtılacağı söylenen cihazı bizler de merakla bekliyoruz. Vivo, katlanabilir telefonlarını genelde Çin dışında satışa sunmasa da, katlanabilir Vivo telefonların artan popülerliği nedeniyle bu durum yeni nesilde değişebilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vivo’nun bir sonraki katlanabilir telefonunun özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!