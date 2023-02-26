Vivo, ilk tablet modelini 2022 yılında tanıtarak oldukça iyi bir çıkış yapmıştı. Üst seviye özelliklerle donatılan Vivo Pad, yalnızca Çin pazarında satışa sunulmuştu. Şimdiyse firmanın küresel pazarda satmayı planladığı Vivo Pad 2, Çin’in MIIT sertifikalarında ortaya çıktı!

Vivo Pad 2 Nisan Ayında Tanıtılabilir!

Vivo’nun PA2373 model numaralı bir cihazı Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’ndan sertifika aldı. Yetkili makam cihazın adını açıklamasa da, raporlar bunun yaklaşmakta olan Vivo Pad 2 olduğunu gösteriyor.

Henüz tabletin teknik özellikleri ortaya çıkmış değil ancak Vivo Pad’in üst seviye özelliklerle piyasaya sunulduğu düşünüldüğünde, bir sonraki modelin de aynı yolu izleyeceğini söylemek mümkün. Nisan ayında tanıtılması beklenen cihazın Dimensity 9000 ya da Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden gücünü alacağı konuşuluyor.

Firmanın ilk tableti olan Vivo Pad’in aksine, yeni modelin uluslararası pazarda da mevcut olması bekleniyor. Eğer rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılırsa, Vivo Pad 2 özellikle ülkemiz gibi pazarlarda kısa sürede oldukça iyi satış rakamlarına ulaşabilir.

Hatırlatmak gerekirse, Vivo’nun ilk tableti Nisan 2022’de 2.5K çözünürlüğe sahip 11 inç boyutunda bir LCD ekranla tanıtılmıştı. 120Hz yenileme hızı ve Dolby Vision desteği sunan bu ekran, ince çerçeveleriyle dikkat çekmişti.

Dolby Atmos destekli dört hoparlörlü bir sistemle donatılan Vivo Pad, tabletten içerik tüketmek isteyenleri mutlu eden özelliklere sahipti. Donanım özellikleriyle oyun oynamayı sevenleri de hedefleyen cihaz, zamanının en güçlü ve en kararlı işlemcilerinden biri olan Snapdragon 870 ile donatılmıştı.

Bu yonga setine 8 GB bellek ve 128 GB depolama eşlik ediyordu. 8.040 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olan cihaz 44 Watt hızlı şarj desteğiyle birçok telefonu kıskandırmıştı.

Vivo’nun ilk tableti, aradan 1 yıl geçmesine rağmen halen en güçlü tabletler arasında yer alsa da, cihazın yalnızca Çin pazarına özel olması bir hayal kırıklığı oldu diyebiliriz. Eğer yeni model, benzer özelliklerle gelirse küresel pazarda çok ses getiren bir cihaz olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce firma yeni tabletini küresel pazarda da satışa sunmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!