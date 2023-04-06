Vivo T2 5G serisi, şirketin ülkedeki T serisi akıllı telefonlarını genişletmesiyle 11 Nisan’da Hindistan’da piyasaya sürülecek. Seri, Vivo T2 5G ve Vivo T2x 5G modellerini barındıracak. Bu serinin geçen yıl ülkede piyasaya sürülen Vivo T1 serisinin yerini alması bekleniyor.

Akıllı telefonların temel ayrıntıları Flipkart mikrositesinde mevcut olurken, lansmana kadar önümüzdeki birkaç gün içinde daha fazla özelliğin açıklanacağı vaat ediliyor.

Vivo, Vivo T2 5G ve Vivo T2x 5G akıllı telefonlardan oluşan Vivo T2 5G serisinin 11 Nisan’da TSİ 12’de piyasaya sürüleceğini doğruladı. Modeller, serinin resmi tanıtımlarında Mavi ve Altın renk seçenekleriyle gelecek.

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Yaklaşan akıllı telefonların 1300 nit yerel tepe parlaklığına, 360Hz dokunmatik örnekleme hızına ve 6000000:1 kontrast oranına sahip Full HD+ AMOLED ekranlara sahip olduğu doğrulandı. Şirket, cihazların kamera detaylarını 7 Nisan’da, işlemci detaylarını ise 9 Nisan’da açıklayacağını doğruladı, ancak cihazların Qualcomm’un Snapdragon ieşlemcilerini kullanacağını belirtti. Vivo ayrıca 11 Nisan’daki tanıtımın yanı sıra özel lansman tekliflerini de açıklayacak.

Ayrıca Vivo T2 5G modelinin optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 64 megapiksel arka birincil lense sahip olması bekleniyor. Telefonun 6GB RAM + 128GB depolama alanı ve 8GB RAM + 128GB depolama alanı olmak üzere iki depolama alanı varyantıyla piyasaya sürülmesi beklenirken, Vivo T2x 5G modelinin 4GB RAM + 128GB depolama alanı, 6GB RAM + 128GB depolama alanı ve 8GB RAM + 128GB depolama alanı seçenekleriyle sunulması bekleniyor.

Snapdragon 695 SoC ile güçlendirilen Vivo T1 5G akıllı telefon, Şubat 2022’de Hindistan’da piyasaya sürüldü. 18W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ile geliyordu. Vivo, Xiaomi ve OPPO gibi isimler nasıl karşılık verecek? Ayrıntılar için bizi takip etmeye devam edin.