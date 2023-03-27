Vivo’nun, Vivo X Fold’un halefi olan ve Vivo X Fold 2 olarak adlandırılan yeni bir katlanabilir akıllı telefon geliştirdiğine dair söylentiler dolaşıyordu. Telefonun 2023 yılının ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve cihazın çeşitli özellikleri şimdiden sızdırılmış durumda. Son olarak, telefon AnTuTu performans testinde boy gösterdi!

Katlanabilir Telefon Pazarında Rekabet Artıyor!

AnTuTu benchmark listesine göre, PD2266 model numaralı yaklaşan Vivo katlanabilir akıllı telefon, Qualcomm’un halihazırdaki en güçlü yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle donatılacak. Bu yonga setine 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanının eşlik ettiğini görüyoruz.

AnTuTu sonucu ayrıca cihazın önceden yüklenmiş Android 13 ile geleceğini ve Çin pazarı sürümünün Origin OS 3’e sahip olduğunu doğruluyor. Telefonun küresel olarak piyasaya sürülmesi durumunda Funtouch OS 13 yüklü olması bekleniyor.

Vivo X Fold 2, AnTuTu’da oldukça iyi bir performans sergileyerek toplamda 1.318.092 puan gibi etkileyici bir skor elde etti. CPU ve GPU testlerinde sırasıyla 288.246 ve 579.982 puan alan telefon, Bellek ve arayüz testlerinde ise 256.004 ve 193.860 puan elde etti.

Bu skor, telefonu sadece katlanabilir telefon kategorisinde değil, tüm telefonlar arasında en iyi performans gösteren akıllı telefonlar arasına yerleştiriyor.

Önceki sızıntılar X Fold 2’nin diğer özelliklerini de ortaya çıkarmış durumda. Cihazın 4800mAh batarya ile donatılması ve 120W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Katlanabilir ekranının 8 inç boyutunda olması ve 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı desteğiyle birlikte E6 AMOLED teknolojisine sahip olması bekleniyor. Telefonun ayrıca kapak ekranında bir ekran içi parmak izi tarayıcısı ile geleceği söyleniyor.

Ayrıca, X Fold 2’nin arkasında OIS özellikli 50MP çözünürlüklü Sony IMX866 ana kameranın yanı sıra, 12MP çözünürlüklü Sony IMX663 ultra geniş açı kamerası ve yine 12MP çözünürlüklü Sony IMX663 telefoto kamerasının yer alacağı söyleniyor.

X Fold 2 ile ilgili ek bilgiler yakında açıklanacak ve bunlar ortaya çıktıkça daha fazla bilgiye sahip olacağız. Ancak şu ana kadar ortaya çıkan özelliklere bakarak, Vivo X Fold 2’nin sürekli yeni oyuncuların katılmasıyla beraber rekabetin arttığı katlanabilir telefon pazarında çok önemli bir model olacağını söyleyebiliriz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vivo X Fold 2 başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!