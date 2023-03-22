Vivo X Flip, Çin’in 3C otoritesi tarafından bugün onayını aldı. Vivo bu canavarını Nisan ayında iç pazarda bunu duyurmayı planlıyor gibi görünüyor. Peki, Galaxy Z Flip serisine rakip olacak olan bu model özellikleri ile neler sunacak?

Vivo X Flip, Vivo’nun katlanabilir ekranlı ilk kapaklı telefonu olarak gelecek. Çin pazarında OPPO Find N2 Flip, Huawei P50 Pocket, Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Motorola Razr 2022 ile rekabet edecek. Bu haftanın başlarında, söz konusu cihaz Geekbench kıyaslama sitesinin veri tabanında göründü ve şimdi de Çin’in 3C otoritesi tarafından onaylandı.

3C sertifikası, Vivo X Flip’in 5G’ye hazır bir cihaz olduğunu ve V4440L081-CN model numarasına sahip bir şarj cihazıyla gönderilebileceğini ortaya koyuyor. Söz konusu şarj cihazı 44W’a kadar hızlı şarjı destekliyor.

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Raporlara göre Vivo X Fold, FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,8 inç büyüklüğünde katlanabilir E6 AMOLED ekrana sahip olacak. Cihazın arka panelinde 682 piksel destekli kare şeklinde bir kapak ekranı bulunacak. Cihaz, Origin OS 3 tabanlı Android 13 üzerinde çalışacak ve güvenlik için yana bakan bir parmak izi tarayıcı ile donatılmış olarak gelecek.

Donanım olarak Vivo X Flip, Snapdragon 8 Plus Gen 1 yonga setine, 12 GB‘a kadar LPDDR5 RAM‘e ve 44W hızlı şarjlı 4.400mAh pile sahip olacak. Cihaz, 512 GB UFS 3.1 depolama alanı sunacak. 32 megapiksel ön kameraya ve kapak ekranının üzerinde yuvarlak şekilli bir kamera modülüne sahip olacak.

Telefonun ana kamera kurulumu, 50 megapiksel Sony IMX866 birincil kamera ve 12 megapiksel Sony IMX663 ultra geniş kameradan oluşacak. Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği bilinmeyen bu modelin en büyük avantajı fiyatı olabilir. Bakalım Vivo kaç dolardan bu canavarını satışa sunacak?