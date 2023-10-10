Telefon sektöründe rekabet, Çin’in önde gelen teknoloji şirketleri olan vivo ve Transsion firmalarının dünyanın ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlandığı haberleriyle daha da kızışıyor. Kaynaklara göre, bu yeni telefonun piyasaya sürülmesi önümüzdeki yılın sonlarına doğru bekleniyor.

Katlanabilir telefonlar, ekran boyutunu kolayca değiştirebilen bir telefon türünü ifade ediyor. Bu, kullanıcıların ihtiyaca göre daha büyük veya daha küçük bir ekranı kullanabilecekleri anlamına geliyor. Bu tür cihazlar, kullanıcıların acil ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek geleceğin teknolojisinin bir yansıması olarak görülüyor.

Transsion, bu alandaki hedeflerini daha önce yüksek sesle ifade etmiş ve bir dizi katlanabilir konsept telefon ve ekran göstermişti. Eylül ayında, Techno Phantom Ultimate adlı bir konsept telefonla katlanabilir ekran vizyonunu sergilemişti. Bu konsept telefon, sadece 1,3 saniyede 6,55 inçten 7,11 inçe sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilen bir ekrana sahipti. Ek olarak, yüksek çözünürlüklü bir ekran, etkileyici bir renk gamı ve arka taraftaki bildirimler için tasarlanmış bir mini ekran gibi özellikler sunuyordu.

Katlanabilir ekran teknolojisi için kullanılan panellerin tedarikçileri hala kesin değil, ancak vivo’nun BOE veya Samsung Display gibi tanınmış teknoloji liderlerinden bu panelleri temin edebileceği söylentileri var. Sektör uzmanları, BOE’nin bu alanda önemli bir oyuncu olabileceğini öne sürüyor.

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Çinli akıllı telefon üreticileri, katlanabilir ekranlar konusundaki bu odaklanma ile sektörde kendilerine özgü bir niş oluşturmaya çalışıyor olabilirler. Samsung, katlanabilir cihazlar konusunda lider konumda olsa da, bu alanda birçok zorluğun üstesinden gelmek zorundadır. Çinli şirketlerin rekabeti, katlanabilir telefonlar konusundaki heyecan verici bir rekabeti beraberinde getiriyor.