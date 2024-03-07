Vivo, varlığını güçlendirmeye devam ediyor ve V30 serisinin en son üyeleri olan Vivo V30 ve V30 Pro akıllı telefonları piyasaya sürdü. Bu yeni cihazlar, en son teknolojiyi kullanarak kullanıcılarına üstün bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Vivo V30 serisi, dikkat çekici özelliklerle donatılmış büyüleyici bir ekranla geliyor. 6,78 inç FHD+ 120Hz 60° kavisli AMOLED ekranı, 2800 nit’e kadar yüksek parlaklık sunuyor ve kullanıcılara benzersiz bir görsel deneyim sağlıyor. Ayrıca, 50 MP otomatik odaklı ön kamera ile selfie tutkunlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Vivo V30, güçlü bir performans sunan Snapdragon 7 Gen 3 işlemciye sahip. Ayrıca, 50MP arka kamera, OIS destekli ultra geniş kamera ve portre kamerası gibi üst düzey kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. Funtouch OS 14 ve Android 14 işletim sistemleriyle çalışan bu cihaz, 3 yıl boyunca 2 Android güncellemesi ve güvenlik güncellemesi alacak.

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Diğer yandan, Vivo V30 Pro, MediaTek Dimensity 8200 işlemci ile donatılmış bir canavar gibi performans sunuyor. Telefonun ısı yönetimi, toplam ısı dağıtım alanı, buhar odası, grafit ve süper iletken bakır folyo gibi gelişmiş teknolojilerle destekleniyor. Kamera tarafında ise, Sony IMX920 sensörlü 50MP arka kamera, ZEISS optik donanımı ve Aura ışığı gibi özelliklerle donatılmış, profesyonel düzeyde fotoğrafçılık deneyimi sunuyor.

Her iki cihaz da zarif tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Vivo V30, Andaman Blue ve renk değiştiren Tavus Kuşu Yeşili gibi çarpıcı renk seçenekleri sunarken, V30 Pro sadece Andaman Mavisi ve Klasik Siyah renklerde mevcuttur. Ayrıca, telefonlar 80W hızlı şarjlı 5000mAh bataryaya ve toza ve suya dayanıklılık açısından IP54 derecelerine sahiptir, böylece kullanıcılar günlük yaşamın zorluklarına karşı korunuyor.

Vivo V30’un fiyatı Rs’dir. 8GB + 128GB modeli için 410 dolar, 8GB + 256GB modelinin fiyatı 430 dolar ve en üst düzey 12GB + 256GB modeli 460 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Vivo V30 Pro’nun fiyatı 510 dolardan başlıyor.

vivo V30 özellikleri

6.78 inç büyüklüğünde 2800 x 1260 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED ekran

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (4nm) Mobil Platform

Adreno 720 GPU

8 GB / 12 GB LPDDR4X RAM

128 GB / 256 GB UFS 2.2 depolama

FuntouchOS 14 ile Android 14

50MP VCS kamera, f/1,88 diyafram, OIS, 50MP ultra geniş sensör, f/2,0 diyafram, 2MP f/2,4 diyafram açıklığına sahip portre kamera

f/2,0 diyafram açıklığına sahip 50 MP otomatik odaklı ön kamera, çift yumuşak LED flaş

Toza ve Su Sıçramasına Dayanıklı (IP54)

Boyutlar:164,36 × 75,1 × 7,45 mm; Ağırlık: 186g

5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS (L1 + L5), USB Type-C, NFC

80W hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya

vivo V30 Pro özellikleri