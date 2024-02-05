Vivo, Çin’de Aralık ayında tanıtılan vivo S18’in ardından, V serisindeki sonraki telefonu olan vivo V30 modelini sessizce piyasaya sürdü. Yeni telefon, özellikle dikkat çeken özellikleri ve şık tasarımı ile kullanıcıları etkilemeyi hedefliyor.
Vivo V30’un 6,78 inçlik FHD+ ekranı, 2800 nit’e kadar en yüksek parlaklık sunarak parlak bir ekran sunuyor. Bu ekranın yanı sıra, çift yumuşak LED flaşlı 50MP otomatik odaklı ön kamera, kullanıcıların kaliteli selfie’ler çekmelerini sağlıyor.
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Telefon, güçlü performansıyla dikkat çeken Snapdragon 7 Gen 3 ile donatılıyor. Ayrıca, 50MP arka kamera ve OIS özelliği ile birleşen 50MP ultra geniş kamera, kullanıcılara profesyonel kalitede fotoğraflar çekme imkanı sunuyor. Üçüncü kamera ile birlikte, çok yönlü bir fotoğraf deneyimi sunan V30, fotoğraf tutkunlarını cezbetmeyi amaçlıyor.
Bununla birlikte, vivo V30’un öne çıkan bir özelliği de 80W hızlı şarjlı 5000mAh bataryasıdır. Bu özellik, kullanıcıların telefonlarını hızlı bir şekilde şarj etmelerine olanak tanırken, uzun ömürlü bir pil kullanımı sağlıyor. Ayrıca, toza ve suya karşı dayanıklılık konusunda IP54 derecesine sahip olması, cihazın dayanıklılığını arttırarak kullanıcıları güvende tutuyor.
Vivo V30, estetik açıdan da dikkat çekiyor. Bloom White sürümü, fotolitografi kullanılarak yüzeye kazınan 13 milyon teğet çizginin oluşturduğu 3D Petal Deseni ile öne çıkıyor. Ayrıca, Waving Aqua sürümü, su dalgalanma deseni ile bezenmiş zarif bir cam yüzey üzerinde yeşilimsi mavi bir renge sahiptir. Renk değiştiren Lush Green, UV ışığında koyu maviye dönüşebilen özelliklere sahiptir ve klasik Noble Black tonu, Fluorite AG Glass malzemesi ile öne çıkıyor.
İçindekiler
vivo V30 özellikleri
- 6,78 inç büyüklüğünde 2800×1260 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED ekran
- Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Mobil Platform
- Adreno 720 GPU
- 8GB / 12GB RAM
- 256GB UFS 3.1 depolama
- 50MP kamera, f/1,88 diyafram açıklığı, OIS, 50MP ultra geniş sensör, 2MP portre kamerası
- 50 MP otomatik odaklı ön kamera, çift yumuşak LED flaş
- Ekran içi parmak izi sensörü
- USB Type-C ses, Stereo Hoparlörler, Yüksek Çözünürlüklü ses
- Toza ve Su Sıçramasına Dayanıklı (IP54)
- 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS (L1 + L5), USB Type-C, NFC
- 80W hızlı şarjlı 5000mAh kapasiteli batarya