Vivo, Çin’de Aralık ayında tanıtılan vivo S18’in ardından, V serisindeki sonraki telefonu olan vivo V30 modelini sessizce piyasaya sürdü. Yeni telefon, özellikle dikkat çeken özellikleri ve şık tasarımı ile kullanıcıları etkilemeyi hedefliyor.

Vivo V30’un 6,78 inçlik FHD+ ekranı, 2800 nit’e kadar en yüksek parlaklık sunarak parlak bir ekran sunuyor. Bu ekranın yanı sıra, çift yumuşak LED flaşlı 50MP otomatik odaklı ön kamera, kullanıcıların kaliteli selfie’ler çekmelerini sağlıyor.

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Telefon, güçlü performansıyla dikkat çeken Snapdragon 7 Gen 3 ile donatılıyor. Ayrıca, 50MP arka kamera ve OIS özelliği ile birleşen 50MP ultra geniş kamera, kullanıcılara profesyonel kalitede fotoğraflar çekme imkanı sunuyor. Üçüncü kamera ile birlikte, çok yönlü bir fotoğraf deneyimi sunan V30, fotoğraf tutkunlarını cezbetmeyi amaçlıyor.

Bununla birlikte, vivo V30’un öne çıkan bir özelliği de 80W hızlı şarjlı 5000mAh bataryasıdır. Bu özellik, kullanıcıların telefonlarını hızlı bir şekilde şarj etmelerine olanak tanırken, uzun ömürlü bir pil kullanımı sağlıyor. Ayrıca, toza ve suya karşı dayanıklılık konusunda IP54 derecesine sahip olması, cihazın dayanıklılığını arttırarak kullanıcıları güvende tutuyor.

Vivo V30, estetik açıdan da dikkat çekiyor. Bloom White sürümü, fotolitografi kullanılarak yüzeye kazınan 13 milyon teğet çizginin oluşturduğu 3D Petal Deseni ile öne çıkıyor. Ayrıca, Waving Aqua sürümü, su dalgalanma deseni ile bezenmiş zarif bir cam yüzey üzerinde yeşilimsi mavi bir renge sahiptir. Renk değiştiren Lush Green, UV ışığında koyu maviye dönüşebilen özelliklere sahiptir ve klasik Noble Black tonu, Fluorite AG Glass malzemesi ile öne çıkıyor.

İçindekiler vivo V30 özellikleri

vivo V30 özellikleri