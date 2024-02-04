Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Xiaomi Pad 6 Pro HyperOS güncellemesi yayınlandı.

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Güncelleme 2 GB büyüklüğünde. Eğer Xiaomi Pad 6 Pro kullanıyorsanız ve halen Xiaomi Pad 6 Pro HyperOS güncellemesi almadıysanız, Ayarlar> Cihaz Hakkında> MIUI sürümü kısmından güncellemelerinizi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Xiaomi Pad 6 Pro HyperOS ile neler sunuyor?

Tasarım tarafında Xiaomi 13 serisinin tasarım diline sahip olan Xiaomi Pad 6 Pro, oldukça şık bir tasarıma sahip. Tablet üç farklı renk seçeneği ile geliyor:

Gri

Altın

Mavi

Xiaomi Pad 6 Pro premium bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Tablet 2880×1800 piksel çözünürlüğe sahip. Bu ekran 144hz ekran yenileme hızını, Dolby Vision’ı ve HDR10’u destekler nitelikte. 11 inç büyüklüğündeki ekranda IPS LCD bir panel kullanılıyor.

Xiaomi Pad 6 Pro kaputun altında Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip. Bu yonga setine LPDDR5X RAM ve UFS 3.1 dahili depolama eşlik ediyor. Tablet iki farklı varyasyon ile satışa sunuluyor:

8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama

8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama

Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj destekli 8600 mAh büyüklüğündeki bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Xiaomi Pad 6 Pro 50 MP çözünürlüğünde bir arka kamera ile birlikte geliyor. Bu arka kameraya 2 MP çözünürlüğünde bir yardımcı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 20 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.