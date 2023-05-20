Xiaomi’nin Civi telefon serisi, harika selfieler için tasarlanacak. Hatta serideki cihazlar, bu amaç için çift ön kamera bile içeriyor. Şirketin 30 Mayıs’ta Xiaomi Civi 3 adlı yeni bir model tanıtması beklenmektedir. Kamera bölümünde MediaTek Dimensity 8200 Ultra yonga seti ile bazı önemli yükseltmelerle geleceği doğrulandı. Bugün ise telefonu beklerken, Geekbench web sitesinde ortaya çıkmış ve işlemcinin performans puanları ortaya çıktı.

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Xiaomi Civi 3, Geekbench’te 23046PNC9C model numarasıyla ortaya çıkıyor. Liste, cihazın Xiaomi tarafından onaylanan MediaTek Dimensity 8200 Ultra SoC tarafından destekleneceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Civi 3 ayrıca 12 GB RAM’e sahip olacak ve kutudan çıkar çıkmaz Android 13 ve MIUI 13 ile çalışacak. Geekbench testinde Civi 3, tek çekirdekli testte 1148 puan ve çok çekirdekli testte 3356 puan almıştır. Bu puanlar, Dimensity 8100 Ultra güçlü OnePlus 10R ve Realme GT Neo 3’ten sadece biraz daha yüksek.

Xiaomi Civi 3’ün öne bakan iki kamera birimi olduğu bildiriliyor. Bunlar birincil ünite 32MP ve ultra geniş açılı lens de 32MP olacak. Geçen yılki Xiaomi Civi 2’ye benzer şekilde, cihaz muhtemelen hap şeklinde bir kamera çentiğine ve kavisli kenarlara sahip 6,55 inç büyüklüğünde OLED bir ekran ile gelecek. Ayrıca, 67W hızlı şarj desteğiyle birlikte 4.500mAh bir batarya da bulunabilir. Yakın tarihli bir TENAA listesi, telefonda 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı olacağını ortaya koydu. Bu telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.