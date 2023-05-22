TECNO Mobile ülkemizde birçok farklı segmentte cep telefonlarıyla yer alıyor. CAMON, SPARK, POVA serileri uygun fiyat ve sundukları performanslarıyla dikkat çekerken son dönemde amiral gemisi serisi PHANTOM‘u da Türkiye’de satışa sundular. Geçtiğimiz sene sadece PHANTOM X modeli bulunurken bu sene PHANTOM X2 ve PHANTOM X2 Pro modelleriyle amiral gemisi segmentinde rekabet içinde yer alıyorlar. TECNO Mobile yaptığı ilk satış avantajı ile amiral gemisi segmentte PHANTOM X2 Serisi’ni bir adım öteye taşımayı planlıyor. Peki markanın sunduğu ilk satış avantajları neler, gelin hep beraber göz atalım.

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TECNO, PHANTOM X2 serisiyle benzersiz bir tasarıma imza atmış durumda. Arka tarafa bulunan iki adet büyük lensleri, ince uzun formu, alüminyum çerçeveleri ve cam yapısıyla amiral gemisi malzeme kalitesini tüketicilere sunabiliyor. Ayrıca MediaTek Dimensity 9000 5G işlemcisinden gücünü alan iki telefonda yüksek performans sergiliyor. 5160 mAh bataryası 45W hızlı şarj desteklerken büyük 6.8 inç FHD+ AMOLED 120Hz ekranları ile de izleme deneyiminin keyfini yaşayabiliyorsunuz. Gorilla Glass Victus ile korunan bu ekranlar ne kadar sağlam bir yapıda olsa da, telefonlar yüksek noktadan düşmede ya da sert bir yapıya çarptığında kırılma riski bulunuyor. Bunu göz önünde bulunduran marka, PHANTOM X2 Serisi’nden bir modeli satın alan kişiye ilk 100 gün ekran kırılma güvencesi hediye ediyor! Böylece gözümüz gibi koruduğumuz telefonun ek bir ekran garantisi de oluyor.

TECNO PHANTOM X2 serisi amiral gemisi segmentinde yer alan telefonlarla rekabet edebilen fiyatlara geliyor. TECNO PHANTOM X2 modeli tavsiye edilen son tüketici fiyatı olarak 19.999 TL’ye TECNO PHANTOM X2 Pro ise 24.999 TL’ye satışta. TECNO, bu fiyat politikasını daha agresif hale getirerek 2000 TL’ye kadar ek değişim desteği sunuyor. Böylece eski telefonunuz ne olursa olsun PHANTOM X2 Serisi’ne daha uygun fiyatla erişim sağlayabiliyorsunuz.

Ülkemizde bildiğiniz üzere akıllı telefon alışverişlerinde kredi kartına taksitlendirme seçeneği uzun zaman önce kalkmıştı. Ancak 12.000 TL ve altında satılan akıllı telefonlar için alışveriş kredisiyle taksitlendirme yapılabiliyor. PHANTOM X2 Serisi, bu fiyatlandırmanın üzerinde kaldığı için tüketiciler bu krediden yararlanamıyor. Fakat TECNO, ilk satış avantajı içerisinde sıfır faiz ile 3 taksit imkanı ile PHANTOM X2 Serisi’nden bir telefonu almanıza olanak tanıyor.

TECNO PHANTOM X2 Teknik Özellikleri:

Tasarım: 164.6 x 72.7 x 8.9 mm 203 gram

Ekran: 6.8 inç AMOLED FHD+ 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000 5G

RAM/Depolama: 8GB/256GB

Kamera: 64MP + 13MP + 2MP / 32MP Ön Kamera

Batarya: 5160 mAh 45 Watt

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.3

Tecno Phantom X2 Pro Özellikleri:

Boyut: 164,6 x 72,7 x 8,9 mm

Ağırlık: 201 gram

Ekran: 6,8 inç AMOLED 120Hz

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000 5G

Bellek: 12 GB (+5 GB sanal bellek)

Depolama: 256 GB

Kamera: 50 MP + 50 MP + 13 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 5160 mAh 45 Watt

Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.3

Peki siz TECNO markasının yaptığı ilk satış avantajları ve PHANTOM X2 Serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu avantajlarla beraber satın almak ne kadar mantıklı? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.