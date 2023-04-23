Merakla beklenen OPPO Find N3 modellinin tasarımını ortaya koyduğu iddia edilen bir şema, Digital Chat Station tarafından Weibo’da sızdırıldı. Sızdırılan şema, Find N3’ün selefi Çin’e özel OPPO Find N2’ye kıyasla daha büyük bir harici ve dahili ekrana sahip olacağını ve farklı bir tasarımla geleceğini gösteriyor.

Söylentilere göre OPPO Find N3, Çin pazarındaki Huawei Mate X3, Vivo X Fold 2 ve Samsung Galaxy Z Fold 5 gibi diğer yeni amiral gemisi telefonlarla rekabet etmeye hazırlanıyor. Şemada kapak ekranı, sağ tarafta bir bildirim kaydırıcısı ve Hasselblad’dan dairesel bir kamera modülü, bir mikrofon ve arkada üç kamera görünüyor.

Cihazın sol tarafında bir parmak izi tarayıcı ile entegre bir ses ve güç düğmesine sahip olması bekleniyor. OPPO Find N3’ün harici ekranının yaklaşık 8 inç boyutunda olduğu ve 120Hz yenileme hızıyla 2.268 x 2.440 piksel çözünürlük sunduğu söyleniyor. Cihazın 120Hz tazelemeli 6.5 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde kapak ekranına sahip olması bekleniyor.

OPPO Find N3’ün gücünü Snapdragon 8 Gen 2 mobil platformundan alması bekleniyor ve 16 GB LPDDR5x RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama ile gelebilir. Cihaz 4.805 mAh batarya ile çalışabilir ancak hızlı şarj özelliği mi yoksa kablosuz şarj mı sunacağı konusunda bir bilgi yok.

Cihazın kapak ekranının 32MP OmniVision OV32C kamera barındırması beklenirken, arka panelinde OIS destekli 50MP Sony IMX890 birincil kamera, 48MP IMX581 ultra geniş lens ve L07D1W22 periskop zoom lens yer alabilir. OPPO Find N3’ün lansman tarihi hakkında resmi bir açıklama yok, ancak söylentiler, OnePlus V Fold olarak yeniden adlandırılabileceğini ve 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülebileceğini öne sürüyor.