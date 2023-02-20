Vivo, uzun süredir üzerinde çalıştığı Vivo V27 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şirket seride ilk olarak tanıtılacak Vivo V27 Pro ve diğer cihazları hakkında paylaşımlara başlasa da lansman tarihini gizlemeyi seçti. Firma, her ne kadar lansman tarihini resmi olarak açıklamasa da mevcut tarih Google aramalarında ortaya çıktı.

Google’da yayınlanan bir Flipkart alışveriş reklamı, Vivo V27 serisinin lansman tarihini sızdırdı. 91mobiles tarafından alınan bir ekran görüntüsüne göre, V27 serisi 1 Mart tarihinde piyasaya sürülecek. Raporda ayrıca bu lansman tarihinin doğru olduğunun bağımsız olarak kanıtlandığı da iddia ediliyor.

Aynı gün ayrıca, V27 Pro modelinin canlı çekimleri çevrimiçi olarak ortaya çıktı. YouTuber AndroWide, V27 Pro’nun renk değiştiren bir arka yüze sahip olacağını ortaya koyan birkaç görüntüyü tweetledi. Görüntülere göre cihaz, güneş ışığına maruz kaldığında mavinin daha koyu bir tonuna dönüşecek.

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Bu sayede telefon, hoş bir açık mavi renk seçeneğine sahip olacak. Cihazın sahip olduğu diğer renk seçeneklerinin de bu özelliğe sahip olabileceği tahmin ediliyor.

Vivo V27 Pro özellikleri nasıl olacak?

Yeni çıkacak serinin en üst modeli Vivo V27 Pro’nun aslında Çin’de piyasaya sürülecek Vivo S16 Pro’nun yeniden tasarlanmış bir versiyonu olacağını biliyoruz. Bununla beraber cihaz, görüldüğü birkaç web sitesi ve reklam posterlerinde de bazı özelliklerini gün yüzüne çıkardı. İlk olarak, V27 Pro ana kamerası için OIS destekli Sony IMX 766V kamera sensörünü tercih edecek.

Bahsettiğimiz gibi telefon, Renk değiştiren cam arka panele sahip olacak ve, Zümrüt Yeşili ile Sihirli Mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle raflarda yerini alacak. İnternette birçok kaynak tarafından onaylanan raporlara göre yeni telefon MediaTek Dimensity 8200 işlemcisinden güç alacak.