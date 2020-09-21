Vivo V20 SE Teknik Özellikleri Sızdırıldı

Vivo V20 SE, 24 Eylül’de yapılacak lansmanla beraber piyasaya sürülecekti. Lansman öncesinde, telefonun tüm özellikleri sızdırıldı.

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Vivo V20 SE teknik özellikleri neler?

Vivo V20 SE modeli için teknik özellikler, bir Twitter kullanıcısı tarafından cihazın görüntüleri ile birlikte paylaşıldı. Paylaşılan görsel ile beraber, cihazımız , damla çentikli 6.44 inç FHD+ AMOLED ekrana sahip olucak. Ek olarak, ekran Gorilla Glass 3 teknolojisi ile korunacak. Bununla birlikte, telefon, Snapdragon 665‘ten güç alıyor ve 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı barındırıyor.Ayrıca microSD kart desteği ile cihazı 1 TB depolama alanına yükseltmek mümkün.

Vivo V20 SE , üçlü arka kameraya sahip ve bunlar, 48MP (F/1.8) ana kamera, 8MP (F/2.2) ultra geniş açı, 2MP (F/2.4) derinlik sensörü şeklinde. Ön kamera 32MP (F/2.0) değerlerine sahip bir sensör kullanılmış. Sızıntı yapan twitter kullanıcısı arka kameranın 4k/30 fps video kaydı yapabildiğini de ekliyor.Telefonun batarya ve şarj bilgilerine gelirsek, cihaz gücünü 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4100mAh pilden alıyor. Bu batarya, USB-C uyumlu ve 33W hızlı şarj ile beklentileri karşılayacak gibi duruyor.

Vivo’nun tanıtacağı model, Android 10 tabanlı FunTouch OS 11 işletim sistemi ile çalışacak . Telefonda ekran içine gömülü bir parmak izi okuyucusu var. Telefonun boyutlarına ve renk seçeneklerine gelirsek, 7,83 milimetre kalınlığında, 171 gram ağırlığında; siyah ve soluk mavi olmak üzere iki renk seçeneğine sahip. Sızıntı çok yakın tarihte olduğu için muhtemelen gerçek olacak gibi gözüküyor.Tabiki de bu sızıntının doğruluğunu, 24 Eylül’de yapılacak olan lansmanda hep beraber göreceğiz.