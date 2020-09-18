Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T Pro, fiyatıyla birlikte ortaya çıktı!
Xiaomi Mi 10T serisi, orta-üst segmentte fiyat/performans olarak şirketin kullanıcıları etkilemeyi planladığı bir seri olacak. Yeni cihazların özellikleri itibariyle pek çok cihazı geride bırakması bekleniyor. Telefonların özelliklerine karşılık hangi fiyattan piyasaya çıkacakları ise buradaki en önemli nokta.
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Xiaomi Mi 10T Pro hangi özellikler ve fiyatlandırma ile piyasaya çıkacak?
Xiaomi Mi 10T Pro, Ice Universe tarafından sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 144 Hz’e kadar ekran tazeleme hızı seçenekleri mevcut olacak. Bunlar haricinde telefonun 5.000 mAh değerinde batarya ve 108 MP çözünürlüklü ana kamerasının bulunacağı bilinenler arasında. Bugün cihaz hakkında ortaya çıkan en önemli bilgi ise telefonun 699€ olarak fiyatlandırılacak olması. Euro üzerinden fiyatlandırmanın sebebi ise telefonun Avrupa pazarı için satışa çıkacak olmasından kaynaklanıyor.
Mi 10T Pro‘nun fiyatını dolar üzerinden hesapladığımızda 822$’lık bir fiyat karşımıza çıkıyor. Bu, elbette hayranlar açısından pek iç açıcı olmayacak. Telefonun özellikleri amiral gemisi seviyesinde olduğu için bu tarz fiyatlandırmalar normal karşılanabiliyor. Geçmişte kullanıcılara sunulan Mi 9T Pro, 323€ ve 354€ üzerinden fiyatlandırılmıştı. Fakat Mi 9T ailesi bir amiral gemisi düzeyinden çok orta segmenti hedefliyordu. Bu sebeple teknik özellik ve tasarım bakımından üstün olan Mi 10T Pro‘nun fiyatlandırması kullanıcılar tarafından olumlu olarak değerlendirilebilir. Cihazın çıkış tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
MediaTek işlemcili Huawei Nova 7 SE sızdırıldı
Huawei’nin orta seviyeyi hedefleyen Nova ailesinin üyesi Huawei Nova 7 SE, farklı bir versiyonla karşımıza çıkabilir. TEENA üzerinde görüntülenen yeni versiyonun en dikkat çeken özelliği alışılanın aksine Kirin işlemci kullanılmaması. Bu durum Mate 40 serisinde kullanılacak üst seviye Kirin işlemcilere odaklanan Huawei’nin yeterli orta seviye işlemci tedariğini karşılayamamasından kaynaklanıyor.
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Nova 7 SE Life Kirin işlemci kullanmayacak
Huawei Nova 7 SE hali hazırda Huawei tarafından satışa sunulan bir telefon. Ancak farklı bir işlemciye sahip yeni modeli sızdırıldı. Nova 7 SE Life, Huawei telefonlarda alıştığımız Kirin işlemcilerin yerine MediaTek üretimi bir işlemci kullanacak. Bunun sebebinin yeterli tedariğin karşılanamaması olduğu düşünülüyor. Yakında çıkacak olan Mate serisinin işlemcilerinin üretimine ağırlık veren Huawei, çözümü farlı işlemci kullanmakta bulmuş gibi gözüküyor. Telefon, gücünü Kirin 820 yerine MediaTek Dimensity 800U işlemcisinden alacak. 8 çekirdekli işlemci 2.4 GHz saat hızına sahip. TSMC tarafından 7 nm teknolojisiyle üretilen işlemci, 2 adet Cortex A76 çekirdeğine ve 6 adet Cortex A55 çekirdeğine sahip. Grafik çözümü olarak ise Mali-G57 MC3 kullanılıyor.
Nova 7 SE Life, 8GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip. Ekran tarafında ise, 6.5 inç boyutunda FHD+ çözünürlüğe sahip LCD bir ekran bulunuyor. 3900 mAh bataryayla birlikte gelen telefon, 40W hızlı şarj destekliyor. Dörtlü kamera dizilimine sahip telefonda 64 Mp ana kamera ve 8 Mp ultra geniş kameraya 2 Mp iki kamera eşlik ediyor. Ön kamerada ise nokta çentik tasarımlı 16 Mp bir kamera tercih edilmiş. Nova 7 SE Life modelinin çıkış tarihi ve fiyatı belli değil. Ancak Kirin işlemcili muadilinden daha uygun fiyatlı olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M31, OneUI 2.1 güncellemesi alıyor!
Samsung Galaxy M31, Android 10 tabanlı OneUI 2.0 ve Şubat 2020 güvenlik yaması ile birlikte resmi olarak satışa sunulmuştu. Cihazın kullanıcılara sunulmasından birkaç ay sonra Samsung, Galaxy M31 için Nisan 2020 güvenlik güncellemesini yayınladı. Şimdi ise cihaz OneUI 2.1 güncellemesini alacak.
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Samsung Galaxy M31 yeni güncelleme ile kullanıcılara neler sunuyor?
Galaxy M31, M315FXXU2ATI4 yazılım sürümü ile en son Android güvenlik yamasına güncellenecek. Bunun yanı sıra OneUI 2.1 ile birlikte yeni özellikler de cihaza eklenecek. Samsung, bu güncelleme ile cihaza dijital sağlık, cihaz bakımı, dijital sağlıkta ebeveyn kontrolü gibi yeni özellikler ekliyor. Bunun haricinde gezinme hareketlerinde iyileştirmeler, değişen simge ve renkler de cihaza yeni gelen özellikler arasında yer alıyor. Eylül 2020 Android güvenlik yaması ile geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan güvenlik açıkları ortadan kaldırılıyor.
Galaxy M31, bu güncelleme ile gece modunda çeşitli iyileştirmeler alacak. Bazı kullanıcıların gezinme hareketlerinde zorlanması üzerine yeni ve basit hareketler eklenecek. Ayrıca çöp kutusu da yeni güncelleme ile yenilenecek. Son olarak “Tekli Çekim” özelliği kameraya aktarıldı. Galaxy M31, Hindistan‘da yeni OneUI 2.1 güncellemesi ile kullanılabilir durumda. Yakın zaman içerisinde bu güncellemenin diğer ülke ve bölgelere de yayılması bekleniyor. Yeni güncellemenin bir Beta güncellemesi değil kararlı bir sürüm olduğunu da unutmamak gerek.
Akıllı Telefonlar
A14 Bionic ve iPhone 12 Pro Max Antutu skoru sızdırıldı!
Apple’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı etkinlikte ortaya çıkan A14 Bionic işlemcisinin Antutu puanı ortaya çıktı. Yeni iPhone 12 ailesine güç verecek işlemci ilk olarak yenilenen iPad Air’da kullanıldı ve iPad Air, en güçlü iPad oldu. Ancak iPhone 12 Pro Max üzerinde yapılan testte ortaya çıkan Antutu skoru hayal kırıklığı yarattı.
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A14 Bionic hayal kırıklığı mı?
Apple, geçtiğimiz etkinlikte A14 Bionic işlemcisini yeni iPad Air’la birlikte tanıttı. TSMC tarafından üretilen işlemci, dünya üzerindeki ilk 5nm üretim sürecinden geçen işlemci olmayı başarmıştı. 5nm üretim süreci sayesinde A14, 11.8 milyar transistör barındırıyor. 2 adet performans çekirdeği ve 4 adet verimlilik çekirdeği olmak üzere toplam 6 çekirdekten oluşan işlemci, işlem gücü bakımından önceki nesle göre yüzde 40 daha yüksek performans vaat ediyor. Grafik tarafında ise 4 çekirdekli bir çözüm kullanılıyor ve yüzde 40 daha yüksek performans vaat ediliyor. Ancak ortaya çıkan Antutu skoru bu vaatlerin gerçek olmayabileceğini gösteriyor.
Apple’ın yeni işlemcisi, iPhone 12 Pro Max üzerinde yapıldığı görünen Antutu testinde 572.333 puan almayı başardı. Bu puan, Snapdragon 865 ve 865+’ın bir hayli gerisinde. Snapdragon 865 kullanan, Antutu’nun zirvesindeki Xiaomi Mi 10 Ultra, aynı testten 646.730 puan almayı başarıyor. Samsung tarafından üretilecek Qualcomm’un yeni işlemcisi Snapdragon 875 işlemcisi de yakın zamanda kullanıcılarla buluşacak. Yine de iPad Air ve yeni iPhone’ların incelemeleri ortaya çıkmadan kesin bir yargıya varmamak gerekiyor. Düşük skorların sebebi yazılım uyumsuzluklarından kaynaklı olabilir.