Xiaomi Mi 10T Pro, fiyatıyla birlikte ortaya çıktı!

Xiaomi Mi 10T serisi, orta-üst segmentte fiyat/performans olarak şirketin kullanıcıları etkilemeyi planladığı bir seri olacak. Yeni cihazların özellikleri itibariyle pek çok cihazı geride bırakması bekleniyor. Telefonların özelliklerine karşılık hangi fiyattan piyasaya çıkacakları ise buradaki en önemli nokta.

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Xiaomi Mi 10T Pro hangi özellikler ve fiyatlandırma ile piyasaya çıkacak?

Xiaomi Mi 10T Pro, Ice Universe tarafından sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 865 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 144 Hz’e kadar ekran tazeleme hızı seçenekleri mevcut olacak. Bunlar haricinde telefonun 5.000 mAh değerinde batarya ve 108 MP çözünürlüklü ana kamerasının bulunacağı bilinenler arasında. Bugün cihaz hakkında ortaya çıkan en önemli bilgi ise telefonun 699€ olarak fiyatlandırılacak olması. Euro üzerinden fiyatlandırmanın sebebi ise telefonun Avrupa pazarı için satışa çıkacak olmasından kaynaklanıyor.

Mi 10T Pro‘nun fiyatını dolar üzerinden hesapladığımızda 822$’lık bir fiyat karşımıza çıkıyor. Bu, elbette hayranlar açısından pek iç açıcı olmayacak. Telefonun özellikleri amiral gemisi seviyesinde olduğu için bu tarz fiyatlandırmalar normal karşılanabiliyor. Geçmişte kullanıcılara sunulan Mi 9T Pro, 323€ ve 354€ üzerinden fiyatlandırılmıştı. Fakat Mi 9T ailesi bir amiral gemisi düzeyinden çok orta segmenti hedefliyordu. Bu sebeple teknik özellik ve tasarım bakımından üstün olan Mi 10T Pro‘nun fiyatlandırması kullanıcılar tarafından olumlu olarak değerlendirilebilir. Cihazın çıkış tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.