Vivo U10 modeli tanıtıldı ve özellikleri ortaya çıktı!

Vivo U10 modeli resmen tanıtıldı ve özellikleri ortaya çıktı. Telefon 5,000 mAh büyüklüğündeki devasa bataryasıyla dikkat çekiyor.

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Vivo U10 özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo‘nun yeni orta seviye telefonu U10, 6.35 inç boyutunda HD+ çözünürlüğünde damla çentikli bir ekranla geliyor. Telefon gücünü Qualcomm‘un yeni nesil orta seviye işlemcilerinden Snapdragon 665‘ten alıyor. Cihaz 3 GB/32 GB, 3 GB/64 GB ve 4 GB/64 GB RAM ve depolama seçenekleriyle piyasaya sürülüyor.

Ön kamerası 8 MP çözünürlüğünde olan akıllı telefonun arkasında ise üçlü kamera kurulumuna (13 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü) yer verilmiş. Cihazın 5,000 mAh büyüklüğündeki devasa bataryası ise 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Ayrıca Ultra Game Mode sayesinde kullanıcılara daha iyi bir oyun deneyimi vadediyor.

Funtouch OS 9.1 arayüzü ve Android 9 Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkan telefonun fiyatı ise donanımına göre $125 ila $155 arasında değişiyor. Akıllı telefon ilk olarak Hindistan‘da satışa çıkacak.