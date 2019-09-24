Xiaomi Mi 9 Pro 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Çinli teknoloji devi bu sabah Pekin’de yaptığı özel bir etkinlik ile Xiaomi Mi 9 Pro 5G cihazını tanıttı. Oldukça dikkat çekici geliştirmeler içeren Mi 9 Pro’nun detayları haberimizde.

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Xiaomi’nin en yeni telefonu Mi 9 Pro 5G, firmanın Mi Mix 5G modelinin ardından ikinci 5G destekli telefonu oluyor. 5G tarafında 2,02 Gbps bağlantı hızına ulaşabilen telefon, Mi 9’a göre 10 kat daha hızlı internet bağlantısı destekliyor. Bunu özel 7 anten tasarımıyla karşılayan telefon, piyasanın en ciddi 5G telefonlarından biri oluyor.

Xiaomi Mi 9 Pro Özellikleri

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi 9 Pro, beklenildiği gibi Qualcomm Snapdragon 855+ işlemcisi, 12 GB bellek ve 512 GB depolama alanıyla beraber geliyor. Bu gücü ve 5G bağlantısını özel sıvı soğutma ile dizginleyecek olan Xiaomi, L şeklindeki soğutma sistemiyle 10 dereceye varan daha serin çalışma sistemine sahip.

Şarj teknolojisinde de ciddi bir gelişmeye giden Xiaomi Mi 9 Pro 5G Huawei’de de gördüğümüz 40 Watt kablolu şarj desteği sağlıyor. Markanın iddiasına göre 4.000 mAh bataryasını 5 dakikada %20, 48 dakikada ise %100’e ulaşan bir şarj durumuna sahip olan cihazın kutu içeriğinde ise 45W şarj aleti çıkacak. Aynı zamanda bu şarj aleti Mi Notebook ve MacBook cihazlarını da şarj edebilir olacak. Fakat cihazın en dikkat çekici tarafı ise kablosuz şarj desteği olacak. Birçok cihazın kablolu şarj desteğinden iyi seviyede 30W kablosuz şarj desteğine sahip olan Mi 9 Pro, dünyanın en hızlı kablosuz şarj desteği sağlayan bir telefon haline geliyor.

25 dakikada %50, 69 dakikada %100 şarj edebilen teknoloji, bu alanda en dikkat çekici atılımlardan biri oluyor. Elbette bu değerlerde ortaya çıkan kablosuz hızlı şarj telefonu ısındıracağı için fan soğutmalı özel bir şarj aleti de ortaya çıktı. Cihaz ayrıca 10 W tersine şarj desteğine de sahip.

Kamera tarafında bir bilgi verilmediği için Mi 9 Pro’nun Mi 9 ile benzer kamera dizilimine swahip olduğunu görmekteyiz. Yani 48 MP ana 12 MP telefoto ve 16 MP ultra geniş açılı lensimiz olacak.

Xiaomi Mi 9 Pro 5 G fiyatı

Mi 9 Pro için verilen fiyat bilgisi ise şu şekilde;